ČHMÚ: U Jičína se v neděli vyskytlo slabé tornádo, bylo prvním v letošním roce

Na východ od Jičína v okolí obcí Studeňany, Úlibice a Radim se v neděli odpoledne vyskytlo při dešťové přeháňce slabé tornádo. Bylo prvním zadokumentovaným tornádem v letošním roce v Česku. Na facebooku o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Případné svědky tornáda meteorologové požádali o poskytnutí svědectví, fotografií či dokumentaci případných škod.
Škody tornádo zřejmě nezpůsobilo. "Žádné škody nám nikdo nehlásil. Sama jsem tornádo ani nezaregistrovala," řekla ČTK starostka Radimi Zdeňka Stříbrná (nezávislá). Pod Radim spadají i Studeňany. Hasiči v neděli odpoledne k žádné události v Radimi, Studeňanech a Ulibicích a jejich okolí nevyjížděli, sdělila ČTK mluvčí hasičů Martina Götzová.
"Takto slabá tornáda jsou běžná a vyskytují se u nás pravidelně každý rok. Co do intenzity ho ale nemůžeme vůbec srovnávat s ničivým tornádem z roku 2021," uvedli meteorologové.
V lokalitě u Jičína se tornádo podle nich objevilo zhruba mezi 17:20 až 17:30. Blesky jej nedoprovázely. "Podmínky se zdály být lokálně pro vznik tornáda příhodné. Zejména vysoká vlhkost v mezní vrstvě atmosféry asi do dvou kilometrů, mírná instabilita (nestálost) a také výraznější proudění v hladině do 1,5 kilometru," uvedli meteorologové.
V Česku se většinou vyskytují jen slabá tornáda, výjimkou je tornádo z 24. června 2021, které se vyskytlo na jižní Moravě mezi Břeclaví a Hodonínem. Bouře tehdy přinesla nezvykle velké kroupy a tornádo mělo rychlost kolem 300 kilometrů v hodině. Zemřelo šest lidí. Zničeno bylo kolem 1200 domů, z nichž asi 200 muselo být strženo.