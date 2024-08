Choustníkovo Hradiště dusí auta z D11, městys chce u dálnice obchvat

Kromě absolutního vytěsnění tranzitní dopravy by radnice chtěla, aby zároveň s dálnicí vyrostl také obchvat. Ten by současně sloužil jako dálniční přivaděč do Dvora Králové nad Labem.

Choustníkovo Hradiště se před deseti lety dočkalo radaru pro úsekové měření rychlosti. Kamery sice přispěly ke zklidnění dopravy, avšak její stoupající intenzitu neřeší. Ta za poslední roky přitom vzrostla dramaticky. Dnes městysem v průměru projede 14 tisíc aut denně, ve špičce až 20 tisíc.

„Když chcete vyjet na hlavní silnici, kolikrát čekáte i pět nebo deset minut, než se zařadíte do kolony. Vede tudy hlavní cesta na sportoviště, přes silnici chodí děti do logopedické školy,“ přibližuje situaci Jan Vogl (nestraník), starosta obce se 600 obyvateli.

Za nárůst dopravní zátěže může hlavně dálnice D11. Dnes končí v nedalekých Hořenicích a do roku 2028 by měla přes Choustníkovo Hradiště a Trutnov vést až do Královce na hranicích s Polskem.

Tisíce aut na Trutnovsko chrlí také polská rychlostní silnice S3, která je téměř kompletně hotová, ale od hranic nebude mít ještě několik let pokračování. Městys se nachází na křižovatce nejvýznamnějších turistických cílů v Podkrkonoší: hospitálu Kuks, Safari Parku ve Dvoře Králové a přehrady Les Království. To podle statistik každý rok představuje zhruba milion návštěvníků.

Čísla z radarů mluví jasně: za posledních deset let počet aut stoupl téměř dvojnásobně. V roce 2014 čítal okolo 200 tisíc vozidel měsíčně, v současnosti už bezmála 400 tisíc.

„Největší průjezdnost je o letních prázdninách, kdy do zoologické zahrady míří nejvíc návštěvníků. Loni v srpnu Choustníkovým Hradištěm projelo 480 tisíc vozidel. Sousední Kocbeře přitom napočítaly zhruba o sto tisíc aut méně,“ vysvětluje Jan Vogl.

Zkratka mezi dálnicemi

Podle starosty bude provoz i nadále houstnout bez ohledu na to, kdy bude D11 dostavěna. Další nárůst dopravní zátěže se dá předpokládat v souvislosti se stavbou dálnice D35 z Hradce Králové do Jičína. Z budoucího obchvatu městyse to bude k mimoúrovňové křižovatce D35 v Hořicích pouze 23 kilometrů.

„Pro řidiče bude určitě výhodnější si to tudy zkrátit, než jet přes Hradec Králové,“ tvrdí starosta. Otázkou je, zda se bude dál zvyšovat návštěvnost zoologické zahrady, která připravuje stavbu dalšího kempu vedle Tyršova koupaliště a významné rozšíření afrického safari. Stávající trasu chce prodloužit o půl kilometru, vzniknou atraktivní výběhy pro buvoly a nosorožce.

Zastupitelé Choustníkova Hradiště nedávno schválili novou trasu plánovaného obchvatu, která je v souladu s aktuálním územním plánem obce. Původní trasa mimo jiné narazila na nesouhlas majitelů pozemků. Bez přeložky hlavní silnice by všechna auta sjíždějící z D11 do Dvora Králové a směrem k dálnici D35 jezdila dál přes centrum městyse.

Takovou možnost si však obec nechce připustit. „Obchvat je v koridoru dálnice, zároveň bude sloužit jako dálniční přivaděč do Dvora Králové. Neumím si představit, že vznikne dálnice, aniž by byly připraveny navazující komunikace. Když postavíte dům, tak musíte udělat i okapy,“ říká Jan Vogl.

„Jsme na dobré cestě“

Eminentní zájem na vybudování obchvatu má také Dvůr Králové nad Labem. Dálniční přivaděč by se stal první etapou plánovaného obchvatu patnáctitisícového města, který odvede tranzitní dopravu z centra. To je dnes už hodně vytížené, mimo jiné i kvůli velké koncentraci obchodních středisek. V současnosti v centru navíc vyrůstají dvě další nákupní zóny.

Dvorský starosta Jan Jarolím (ANO) považuje za klíčové, aby obchvat vznikl zároveň se stavbou dálnice v úseku Jaroměř – Trutnov.

„Na nedávné schůzce s ministrem dopravy Martinem Kupkou a generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radkem Mátlem jsem představil nový návrh trasy, který by měl být časově rychlejší a také o něco levnější, protože využije stávajícího koridoru dálnice podél Choustníkova Hradiště. Ministr dopravy i ředitel ŘSD s tím jsou ztotožněni a podporují to. Myslím si, že jsme na dobré cestě, aby se obchvat realizoval,“ věří Jarolím.

Přivaděč by podle něj měl v budoucnu být druhým příjezdem k zoologické zahradě a zároveň obchvatem městské části Žireč. „Obchvatem Choustníkova Hradiště bude de facto vlastní dálnice D11. Silnice I/37 bude v místech, kde bude křížit dálnici, překládána,“ poznamenává Petra Drkulová z týmu komunikace ŘSD.

Autobusové zálivy a odbočovací pruhy

Kvůli prudce rostoucí dopravě a blížící se dálnici plánuje Choustníkovo Hradiště na příští rok ve spolupráci s ŘSD několik bezpečnostních úprav na hlavní silnici. Chystá po obou stranách rekonstrukci chodníků, které vznikly v 60. letech minulého století, opravu autobusových zálivů a vybudování nových odbočovacích pruhů u křížení s místními komunikacemi.

Na stávajícím přechodu pro chodce vznikne dělící ostrůvek, nad logopedickou školou bude nový přechod. V plánu je také výměna veřejného osvětlení, které je v havarijním stavu.

Stavba téměř dvacetikilometrového úseku D11 z Jaroměře do Trutnova za zhruba 12 miliard korun by měla začít v příštím roce. ŘSD už vykoupilo většinu pozemků a podalo žádost o stavební povolení. V závěru roku chce vypsat výběrové řízení na zhotovitele.

Přípravy dlouho komplikoval spor s majitelem pozemků v Kocbeřích Petrem Holubcem, jenž se odvolal proti územnímu rozhodnutí. Soudy však jeho stížnosti zamítly.