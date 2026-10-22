Člen komise napadl komunální volby v Jetřichově kvůli sčítání hlasů

Krajský soud v Hradci Králové řeší první stížnost na letošní komunální volby v Královéhradeckém kraji. Návrh na neplatnost volby všech kandidátů zvolených do zastupitelstva obce Jetřichov na Náchodsku podal člen okrskové volební komise. Pole něj komise sčítala voličské hlasy v rozporu se zákonem, sdělila dnes ČTK Eva Hamplová z krajského soudu. Návrh soud obdržel 21. října a od té doby má 20 dnů na rozhodnutí.
"Navrhovatelem je člen okrskové volební komise. Dle jeho tvrzení okrsková volební komise sčítala hlasy voličů chybně, v rozporu se zákonem. Tuto skutečnost měl zjistit až po skončení sčítání. Jednou z možností je nařízení přepočítání hlasů," sdělila ČTK Hamplová.
V obci se 440 obyvateli byly dvě kandidátní listiny nezávislých kandidátů. Uskupení Nezávislí - pro obec Jetřichov získalo v sedmičlenném zastupitelstvu čtyři mandáty a uskupení Blíž lidem tři. Volební účast byla 62,82 procenta.