Ignorovaly se důkazy, řekl ÚS a vrátil spor Colloredů o lesy u Třebechovic na začátek

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:22aktualizováno  15:57
Ústavní soud v Brně ve středu vyhověl stížnosti Leonharda Josefa Colloredo-Mansfelda. Okresní soud v Hradci Králové se tak musí znovu zabývat restitučním sporem o lesy u Třebechovic pod Orebem. Jeho rodina lesní pozemky původně získala v restitucích, město Třebechovice pod Orebem je ale vysoudilo zpět.
ilustrační snímek

Obecné soudy budou podle nálezu opět zkoumat naplnění podmínek restituce, a to komplexně, bez přepjatého formalismu a při respektování smyslu a účelu restituční úpravy.

„Současně jsou povinny vypořádat se se všemi relevantními důkazy obsaženými ve spise, zejména nesmí pomíjet ty důkazy, které svědčí ve prospěch restitučního nároku,“ stojí v nálezu Ústavního soudu (ÚS) soudce zpravodaje Zdeňka Kühna.

Zvolili temnou cestu, reaguje rodina na výrok, že Opočno zůstane státu

Ve sporu jde podle dostupných informací o 50 hektarů lesů, které nyní náleží městu Třebechovice pod Orebem. Poslední držitel Josef Colloredo-Mansfeld o majetek přišel konfiskací ve prospěch Německé říše a po druhé světové válce už se do jeho rukou nevrátil.

Podle starosty Třebechovic Romana Drašnara (Nestraníci) město bude o les dál usilovat.

„Je to nekonečný příběh. Pro mě jako laika je nepochopitelné, že Ústavní soud nějak rozhodne a pak ten samý soud rozhodne úplně jinak – nerozumím tomu. Právní zástupce Třebechovic je skálopevně přesvědčen, že město na to má nárok, jsme jedna z mála obcí, která se k tomu hlásí. Máme v tom už nějaké peníze, hospodařili jsme s tím lesem, tak jak se má,“ řekl starosta Drašnar.

Nárok na vydání uplatňuje vnuk posledního majitele Leonhard Josef Colloredo-Mansfeld. Před pěti lety ÚS poprvé vyhověl jeho stížnosti. Nařídil soudům, aby se důkladněji zabývaly postoji jeho děda Josefa za druhé světové války, teprve pak prý lze zodpovědně rozhodnout. Ani poté však soudy restituci neschválily.

Podle nové ústavní stížnosti chybně posoudily jádro sporu, tedy to, zda Josef Colloredo-Mansfeld po válce spadal do kategorie „státně nespolehlivých osob“. Podle stížnosti existují rozpory mezi skutkovými závěry a provedeným dokazováním, což potvrdili i ústavní soudci, kteří dnešním nálezem podruhé vrátili spor na začátek.

V pánské koupelně na zámku Opočno zjistíte, jak vypadala dobová hygiena na začátku 20. století
Druhá trasa prochází druhým patrem zámku – místo dosavadních tří místností jich zámek v Opočně zpřístupní celkem dvacet.
V prvním patře zámku Opočno jsou velkolepé sbírky z afrických cest Josefa II. Colloredo-Mannsfelda.
Druhé patro zámku v Opočně sloužilo léta jako depozitář, nově tam vede prohlídková trasa. (22. dubna 2022)
18 fotografií

„Při hodnocení událostí, které se odehrály v období druhé světové války a bezprostředně po ní, je namístě postupovat s co největší obezřetností a citlivostí k dobovým souvislostem,“ uvedl ÚS v nálezu.

Ani samotné vyplnění dotazníku ke zjištění německé národní příslušnosti, takzvaného Fragebogen, jehož obsah se navíc nedochoval, nelze bez dalšího posoudit jako provinění vůči československému státu. Řada důkazů naopak svědčí ve prospěch Josefa Colloredo-Mansfelda.

„Všechno je to obsaženo v soudním spise, ale civilní soudy to z nějakého důvodu ignorovaly,“ řekl Kühn.

Část mobiliáře zámku Opočno získal rod, památkáři se obrátili na Ústavní soud

Colloredo-Mansfeldové usilovali po roce 1989 také o navrácení zámku Opočno na Rychnovsku, avšak nakonec neúspěšně. Vysoudili jen část zámeckého mobiliáře, který podle soudních rozhodnutí patřil jinému členu rodiny, a tedy nesdílel osud zámku. V restitucích získali také lesy a nemovitosti v okolí Opočna, Deštného v Orlických horách a Dobříše na Příbramsku.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů

Antonov An-2

Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokům mnoha generacím výsadkářů v civilu i v armádě. Rusové ho chtěli nahradit moderním...

Rožnov pod Radhoštěm připravuje sloučení základních škol

ilustrační snímek

Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku připravuje sloučení základních škol. Důvodem je nižší počet žáků na některých z nich. O konečné podobě spojení škol budou na...

V pánské koupelně na zámku Opočno zjistíte, jak vypadala dobová hygiena na...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

15. dubna 2026  15:52

Pražané se učí uklízet chytře, jarní sezónu startují s novými Reuse pointy

15. dubna 2026  15:43

Vinobraní oslaví 800 let od založení Znojma. Při průvodu budou padat mince

Znojemské historické vinobraní (9. září 2023)

Znojemské historické vinobraní představuje oživení tradic, oslavu vína i bohatý kulturní program, v rámci nějž vystoupí řada známých umělců. Letos se na pódiu objeví třeba Pam Rabbit, Rybičky 48,...

15. dubna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Oveneckou ulicí v Praze 7 až do konce srpna neprojedete

15. dubna 2026  15:42

Lipová sází stovky stromů, na Chebsku tak obnovují sudetskou krajinu

Do sázení stromů v obci Stebnice se zapojilo zhruba deset dobrovolníků.

V Lipové na Chebsku obnovují aleje podél místních cest. Zdejší krajině se tak snaží vrátit ráz, jaký mělo původní pohraničí. Jen loni vysadili zdejší obyvatelé v okolí přibližně tisícovku listnatých...

15. dubna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Symbol sporu o D3 šel k zemi, ŘSD zbouralo motocentrum Bratránkových u Tábora

Těžká technika dokončuje demolici motocentra u dálnice D3 na okraji Tábora....

Symbol dlouholetého sporu, který omezoval provoz na dálnici D3. Tak označil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl motocentrum sourozenců Bratránkových u Tábora. Stavební...

15. dubna 2026  15:32

Bohumínské náměstí Svobody má příští rok oživit replika parní tramvaje

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku chce příští rok umístit na náměstí Svobody repliku parní tramvaje z počátku 20. století. Součástí vozu s dobovým interiérem bude i menší...

15. dubna 2026  13:50,  aktualizováno  13:50

Vražedné běsnění na ubytovně. Invalidní důchodce ubodal muže desítkami ran

Policejní auto.

Osmačtyřicetiletý invalidní důchodce minulý týden ve čtvrtek podle obvinění policie ubodal desítkami ran o dvanáct let mladšího muže na znojemské ubytovně. Zadržený je ve vazbě, hrozí mu až 20 let...

15. dubna 2026  13:22,  aktualizováno  15:29

Nechceme panely, ale přírodu. Uvažovaná elektrárna v Ralsku naráží na odpor

Studie Technické univerzity v Liberci se zabývala i možným dalším využitím...

Areál bývalého vojenského letiště v Ralsku dnes využívají především cyklisté, bruslaři a tamní aeroklub. Liberecký kraj chce ale na ploše vybudovat fotovoltaickou elektrárnu, která by zajistila...

15. dubna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

CHKO Český les má novou rezervaci Dlouhá skála, žije tam rys či datlík

ilustrační snímek

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Český les má 19. přírodní rezervaci, Dlouhou skálu. Na 38 hektarech ji dnes vyhlásila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR...

15. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

