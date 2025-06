Stačí malá exkurze po Benešově třídě – největším hradeckém sídlišti – a každý zjistí, že drobní podnikatelé všeho druhu to mají v Hradci Králové těžké. Své stálé zákazníky tu mají jen lékárny či supermarkety, ostatní bojují o každého člověka i o přežití. Situaci nejen na sídlišti, ale i v jiných částech města, by jim mohl vylepšit právě projekt Corrency.

Ten je pro Hradec Králové sice naprostá novinka, ale například v Chotěboři, Aši, Ostravě-Jihu anebo na Praze 16-Radotíně už slouží a pomáhá jak obchodníkům, tak zákazníkům.

V čem tento projekt konkrétně v Hradci spočívá? Zajdete si na oběd, necháte se ostříhat anebo si koupíte čerstvou upraženou kávu v obchodě zaregistrovaném v systému. Zaplatíte však jen polovinu a tu druhou zatáhne město. Má to však několik podmínek. Zákazník musí být starší 18 let, mít trvalý pobyt v Hradci Králové a z webu staženou aplikaci.

„V rámci pilotního projektu získá prvních 1800 zaregistrovaných občanů příspěvek 1000 korun ve formě elektronických correntů. Občané díky nim mohou ušetřit až 50 procent při nákupu zboží či služeb,“ popsal náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek (TOP 09).

Občané i obchodníci se mohou v systému registrovat od 9. června do 31. října na webu hk.corrency.cz. Možnost placení má být spuštěná od července.

Trend vylidňování center

Město do zkušebního projektu vloží ze svého 1,8 milionu korun. Na oplátku získá nejen dobrý pocit z podpory drobných živnostníků, ale hlavně hromadu užitečných dat například o nákupních zvycích Hradečanů v centru města.

Radnice v projektu Corrency nehodlá podporovat zahraniční řetězce, supermarkety nebo internetové obchodníky, ale majitele kamenných provozoven, které ohrožuje vylidňování.

„Corrency je vlastně nástroj pro podporu lokální ekonomiky. Hradec čelí stejně jako jiná města změnám spotřebního chování zákazníků, tedy odlivu nákupů mimo centrum města, a v důsledku toho i horší konkurenceschopnosti kamenných prodejen. To může vést až k opouštění někdejších živých parterů v některých částech města. Projekt už v mnoha městech funguje a představuje nástroj k cílené podpoře lokální ekonomiky bez nutnosti plošných dotací či složitých grantových mechanismů,“ vysvětlil Řádek.

Zatímco Hradec míří na podporu kamenných provozoven, v jiných městech už šli mnohem dál. Například Chotěboř rozjela registraci do projektu na podporu kroužků a táborů pro děti do 17 let. Pro 500 dětí je připraveno půl milionu korun. Praha 1 spustila projekt výhradně na podporu dvou lékáren Nemocnice Na Františku, díky němuž první dva tisíce obyvatel získají digitální příspěvek tisíc korun.

„Jsou s tím dobré zkušenosti na straně samospráv i podnikatelů. Vypíšeme tedy menší emisi a uvidíme, jak to bude fungovat v Hradci Králové. Definujeme velikosti podniku, půjde především o kamenné prodejny lokálního charakteru. Ale protože jsme si vědomi určitých úskalí definic, děláme spíš pilotní projekt. Každopádně udělali jsme si srovnání mezi jednotlivými městy a kupodivu jsme získali výhradně pozitivní reference. Přesto jsme velmi opatrní a teprve po vyhodnocení prvního období budeme pokračovat dál,“ uvedl Lukáš Řádek.

Podnikatelé zájem neskrývají, ale mají také otázky. „Podle jakého klíče bude město vybírat, které provozovny se mohou zapojit a které mají smůlu?“ ptá se například majitel vinotéky v historickém centru města.

„Trochu mi to zavání klientelismem a protekcí. My podnikatelé se musíme umět otáčet, já bych spíš zkusil vymyslet projekt Corrency, který by podporoval seniory nebo rodiny s dětmi,“ míní provozovatel restaurace na Velkém náměstí, který si nepřál být jmenován.

Za projektem Corrency stojí známý podnikatel Petr Stuchlík, který svého času v dresu hnutí ANO kandidoval na primátora Prahy. V rozhovoru pro MF DNES řekl: „Corrency běží v obci typicky jen po omezenou dobu, zpravidla to nebývá celý rok. Navíc podporuje pouze ty podnikatele, jejichž služby lidé skutečně využívají. Část výnosu se obci vrátí i v rozpočtovém určení daní. A také motivuje podnikatele k danění v dané obci a občany k přihlášení k trvalému pobytu, což je pro obce také velmi důležité.“