Virtuální měnou platí 1 800 lidí. Hradec zhodnotí, zda to obchodům pomáhá

Petr Záleský
  11:22aktualizováno  11:22
V barbershopu, na výuce angličtiny, na lekcích kytary nebo při nákupu zdravé obuvi mohou až polovinu nákladů ušetřit obyvatelé Hradce Králové. Umožňuje to projekt Corrency, do kterého se již zapojil plný počet 1 800 Hradečanů a zatím 51 podnikatelů a prodejců. Až si radnice první ročník vyhodnotí, rozhodne, zda bude pokračovat.
Virtuální peníze mají podpořit drobné živnostníky a lokální kamenné prodejny.

Virtuální peníze mají podpořit drobné živnostníky a lokální kamenné prodejny. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Virtuální peníze mají podpořit drobné živnostníky a lokální kamenné prodejny.
Virtuální peníze mají podpořit drobné živnostníky a lokální kamenné prodejny.
Virtuální peníze mají podpořit drobné živnostníky a lokální kamenné prodejny.
Virtuální peníze mají podpořit drobné živnostníky a lokální kamenné prodejny.
12 fotografií

Šetřit stovky korun lze velmi jednoduše, ale za několika podmínek. Zákazník musí být starší 18 let, mít trvalý pobyt v Hradci Králové, nesmí dlužit městu a do telefonu si z webu stáhne aplikaci.

Obchodníci se mohou registrovat, jestliže podnikají na území města. Zapojit se mohou malé nebo střední podniky, neziskovky i příspěvkové organizace či spolky. Další podnikatelé se mohou registrovat až do 31. října přes webové stránky hk.corrency.cz.

Virtuální peněženka podpoří živnostníky, polovinu útraty zatáhne město

Zatímco například v Chotěboři, Aši, Ostravě anebo v Praze již projekt Corrency znají, pro Hradec je to naprostá novinka.

„V tomto pilotním projektu získá prvních 1 800 zaregistrovaných občanů příspěvek tisíc korun ve formě elektronických correntů. Občané díky nim mohou ušetřit až 50 procent při nákupu zboží či služeb,“ popsal náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek (TOP 09).

Z jeho slov je zřejmé, že město letos do projektu ze svého vloží 1,8 milionu korun. Radnice první ročník vyhodnotí, a až poté se rozhodne, zda zůstane u pilotního dílu, anebo bude v podpoře pokračovat dál.

Přispěje Hradec i na kroužky?

Tento mezikrok již má za sebou například Praha 14, která službu rozšířila a nově spustila registraci provozovatelů různých kroužků.

„Projekt velmi pozitivně hodnotili jak občané, tak provozovatelé. Sto procent dotázaných by uvítalo jeho opakování a doporučilo účast v projektu známým. Z pohledu provozovatelů by si opakování projektu přálo 85,7 procenta dotázaných,“ uvedla mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.

„Celý systém je digitální, jednoduchý a bez zbytečné administrativy. Občanům přináší úsporu, podnikatelům větší zájem ze strany zákazníků. Udrží stálé zákazníky, kteří se k nim rádi vracejí, a zároveň přivede nové, kteří by si jich jinak třeba nevšimli. Funguje to prakticky a oboustranně výhodně,“ doplnil hradecký náměstek primátorky.

V kavárně Café Na kole na hradeckém Velkém náměstí zavedli okénkový prodej kávy (14. 3. 2020).
Že to jde i bez igelitu, ukazuje hradecký bezobalový obchůdek.
Na roštech lávek se v zimě tvoří náledí, posyp propadá.
Majitelé herny slibovali, že upraví okolí při problematické Benešově třídě na Moravském Předměstí (2. 10. 2019).
12 fotografií

Podpora je vyloučena pro zahraniční řetězce, supermarkety nebo internetové obchodníky. Spíš jde o pozvednutí provozoven, které se již roky potýkají například s vylidňováním centra nebo některých částí. Hradec prozatím míří jen na podporu kamenných provozoven, v jiných městech už ale šli ještě dál.

Například Chotěboř rozjela registraci do projektu na podporu kroužků a táborů pro děti do 17 let. Pro 500 dětí je připraveno půl milionu korun. Praha 1 pak spustila projekt výhradně na podporu dvou lékáren Nemocnice Na Františku, díky němuž první dva tisíce obyvatel získají digitální příspěvek tisíc korun.

„Je to výstřel od boku“

Když město projekt rozjíždělo, připomínky měli i někteří obchodníci. Ptali se například, podle jakého klíče se budou vybírat podporované provozovny. Kritika neutichla, ale nyní zní spíš od opozičních politiků.

„Město by mělo spíš řešit to, aby se v centru dalo zaparkovat, třeba na 15 minut zdarma. Tady se jen rozdávají peníze, je to výstřel od boku,“ upozornil zastupitel Denis Doksanský (ANO).

S kritikou Lukáš Řádek nesouhlasí: „Corrency je praktický nástroj, který umožňuje efektivně a přehledně podpořit jak obyvatele města, tak místní podnikatele. Město tedy cíleně vrací prostředky do lokální ekonomiky. Je to jednoduchý impuls pro místní ekonomiku. Chceme, aby lidé více nakupovali u podnikatelů, které znají a kteří působí přímo v Hradci.“

Za projektem Corrency stojí známý podnikatel Petr Stuchlík, který svého času v dresu hnutí ANO kandidoval na primátora Prahy. V rozhovoru pro iDNES.cz řekl:

„Corrency běží v obci typicky jen po omezenou dobu, zpravidla to nebývá celý rok. Navíc podporuje pouze ty podnikatele, jejichž služby lidé skutečně využívají. Část výnosu se obci vrátí i v rozpočtovém určení daní. A také motivuje podnikatele k danění v dané obci a občany k přihlášení k trvalému pobytu, což je pro obce také velmi důležité.“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Základní škola Litvínovská 500 Praha 9

První den nového školního roku se před ZŠ Litvínovská 500 v Praze 9 shromáždili prvňáčci se svými rodiči i prarodiči. Svou třídou našli podle písmenka, které zobrazoval velký stříbrný balonek.

vydáno 1. září 2025  13:56

Fiala: Vláda musí najít rovnováhu mezi prioritami a danými požadavky rozpočtu

Vláda musí najít rovnováhu mezi prioritami a danými požadavky státního rozpočtu na příští rok, řekl dnes premiér Petr Fiala (ODS) v Brně, kde se zúčastnil...

1. září 2025  12:15,  aktualizováno  12:15

V pátek začnou ve Vysokém Mýtě Městské slavnosti

V pátek začnou ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku Městské slavnosti. Zahájí je oficiálně v 19:00 odhalení pamětní desky k 200. výročí uvedení prvního...

1. září 2025  12:03,  aktualizováno  12:03

Místo koní a mléka sál i bistro. Karviná opravuje poslední ruiny v zámeckém parku

Ještě poslední třetinu letošního a takřka celý příští rok budou stavbaři v parku Boženy Němcové v Karviné měnit bývalé zámecké konírny s mléčnicí v místo vzdělávání a kultury. Jde o poslední objekty,...

1. září 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ŘSD finišuje s přípravou stavby D55 na Přerovsku, vybralo i archeology

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce příští rok začít se stavbou další části dálnice D55. Pro šest kilometrů dlouhý úsek mezi Kokory a Přerovem má již vykoupeno 95 procent pozemků a běží první...

1. září 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Kinobus 2025 se blíží ke konci. Zbývají poslední čtyři večery pod širým nebem

Pražané si letos už poosmnácté užívali letní kino Kinobus, které každoročně pořádá Dopravní podnik hlavního města Prahy.

1. září 2025  13:30

Jak pacientská advokacie posiluje hlas pacientů: od tabulek a rozpočtů k lidskému rozměru

1. září 2025  13:26

Český trh práce v pohybu: bez cizinců by zpomalil, mladí chtějí flexibilitu a zkušení míří do důchodu

1. září 2025  13:02

Nehoda tramvaje a auta v pražských Dejvicích. Dva lidé se zranili

Složky integrovaného záchranného systému včetně hasičů zasahovaly v ulici Jugoslávských partyzánů v pražských Dejvicích, kde se v pondělí dopoledne střetl osobní automobil s tramvají. Auto také...

1. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:54

Senior s elektrovozíkem zabloudil na dálnici do protisměru, pomohli mu celníci

Seniora s elektrickým vozíkem na dálnici D35 v protisměru si všimla hlídka celníků na Olomoucku. Byla to scéna jako vystřižená z akční komedie, přiblížil okolnosti jejich mluvčí David Kubenz. Celníci...

1. září 2025  12:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Turnov vyčlenil první nájemní byty pro policisty a další tzv. potřebné profese

Turnov na Semilsku vyčlenil první nájemní byty pro policisty, hasiče, učitele, úředníky, zdravotníky a další takzvané potřebné profese. Určené jsou hlavně pro...

1. září 2025  11:14,  aktualizováno  11:14

Od školky po gymnázium: VIA Beroun otevírá rozsáhlý vzdělávací kampus. Bilingvní a s důrazem na kritické myšlení

1. září 2025  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.