ČSOP vykoupil louku v podhůří Orlických hor, chrání vzácné rostliny a motýly

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil s pomocí dárců u Nového Hrádku na Náchodsku v podhůří Orlických hor louku o rozloze 1,8 hektaru. Vyskytují se na ní vzácné druhy rostlin a motýlů. Výkup strmého svahu v místní části Rzy, který kdysi sloužil jako lyžařská sjezdovka, je důležitý pro ochranu tamní přírody, informovali dnes ČTK zástupci ČSOP. Pozemek se tím zařadil mezi více než 60 takzvaných Míst pro přírodu – přírodně cenných lokalit, které ochranáři získali.
"Lokalitu zvanou Sjezdovka u Žídků označují místní přírodovědci za jednu z botanicky nejcennějších orlickohorských luk mimo chráněná území," sdělil David Číp z Velkojaroměřského pozemkového spolku při ČSOP JARO Jaroměř, který o místo pečuje.
Strmý svah je známý bohatými populacemi orchidejí, jako jsou pětiprstky, prstnatce či oba druhy vemeníků. Lze tam nalézt i masožravé rosnatky, nápadně žlutá květenství upolínů nebo v pozdním létě bíle kvetoucí tolije bahenní.
"Botanici mají ale největší radost z dalších zdejších vzácných a ohrožených rostlin, jako jsou například nenápadné ostřice blešní a Davallova. Sjezdovka byla též jedinou lokalitou hlavinky horské v Čechách. Ta je tu sice již několik let nezvěstná, ale naděje, že se díky správné péči znovu objeví, stále trvá," uvedl Číp.
Z motýlů se v lokalitě Sjezdovka u Žídků vyskytují perleťovec kopřivový, modrásek bahenní nebo modrásek ušlechtilý.
Ochranářský spolek z Jaroměře se před lety začal o louku starat poté, co její dosavadní vlastníci přestali mít síly o ni pečovat. Majitelé se později rozhodli louku prodat přednostně právě Českému svazu ochránců přírody. "Před čtyřmi roky po dohodě s nimi převzal péči Velkojaroměřský pozemkový spolek. Kosí tu, hrabou a hromady trávy stahují každoročně při konání letního ochranářského tábora Olešenka desítky dobrovolníků," uvedl Číp.
Podle Jana Moravce z ČSOP, který má celostátní kampaň Místo pro přírodu na starosti, je vlastnické právo nejlepší ochranou přírodně cenných lokalit. "Sjezdovka si takovouto ochranu rozhodně zaslouží," řekl Moravec.
V Královéhradeckém kraji je pět Míst pro přírodu, kromě Sjezdovky je to Zbytka na Náchodsku, Ještěrčí ráj a Hořečková stráň v Podkrkonoší a Jívka na Broumovsku. ČSOP v kampani Místo pro přírodu dosud vykoupil na různých místech ČR 218 hektarů přírodně cenných pozemků v 61 lokalitách.