ČT: Soud zamítl čtyři stížnosti na vazbu v kauze útoku na pardubickou zbrojovku

Pardubická pobočka hradeckého krajského soudu zamítla čtyři stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Podle aplikace infoSoud krajský soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně. Ten čtyři obviněné poslal do vazby kvůli obavám z útěku, ovlivňování svědků i pokračování v trestné činnosti.
Na rozhodnutí upozornila Česká televize (ČT). Celkem Okresní soud Pardubice poslal na návrh žalobce do vazby sedm lidí. O zbylých třech stížnostech soud zatím jednání nenařídil. Další tři zadržení jsou v Polsku.
Ve výrobní hale zbrojovky hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.
Holding před několika lety uvedl, že plánuje v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyvíjet a vyrábět bezpilotní prostředky, projekt se ale podle firmy LPP Holding nikdy neuskutečnil. Bezpečnostní složky podle médií zvažují více variant, je mezi nimi scénář takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy by deklarovaná skupina mohla sloužit jako zástěrka pro jiný subjekt či státního aktéra.