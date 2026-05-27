Výstřely, chaos a evakuace. Cvičení v Hradci simulovalo útok v obchodním centru

Autor: tami
  7:52aktualizováno  7:52
V úterý dostali strážníci oznámení na tísňovou linku, že v obchodním centru Aupark v Hradci Králové byl na toaletách nalezen zraněný člověk. Když na místo dorazili, v prostorách centra už se ozývaly výstřely a křik lidí. Pohybovalo se zde několik ozbrojených útočníků a zraněných přibývalo. Ve skutečnosti šlo o policejní cvičení, které mělo prověřit připravenost a souhru složek integrovaného záchranného systému.
Policejní cvičení v obchodním centru Aupark v Hradci Králové. (26. května 2026)

„Bezpečnostní situace se v posledních letech mění a přibývá případů závažných násilných incidentů ve veřejném prostoru, na které musí být všechny složky připraveny,“ uvedl pro policejní web ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Libor Seneta.

Útočníci se podle scénáře rozdělili po centru. Operační důstojníci na místo okamžitě vyslali dostupné policejní hlídky a zároveň od oznamovatelů, zaměstnanců či nájemců prostor zjišťovali maximum informací. Vystrašení lidé volali na tísňové linky a ptali se, co mají dělat.

„Hradec Králové je vnímán jako bezpečné město, přesto se nám, jak ukazuje nedávná minulost, podobné události bohužel nevyhýbají. Téma aktivního útočníka je jedním z nejdůležitějších bodů odborné přípravy strážníků a výraznou obměnou prošlo i vybavení takzvaných prvosledových hlídek,“ uvedl ředitel městské policie Martin Žďárský.

Postupně na místo dorazili i policisté zásahové jednotky a další velitelé. Jejich hlavním úkolem bylo lokalizovat všechny útočníky a zabránit dalším útokům. Policisté pracovali pod velkým tlakem, museli zachovat chladnou hlavu a přesně koordinovat postup. Průběžně dostávali nové informace o vývoji situace, přičemž klíčová byla souhra a komunikace mezi jednotlivými složkami.

„Podobná cvičení jsou cennou zkušeností pro všechny zapojené složky. Při útoku aktivního útočníka spočívá role hasičů hlavně v návazných úkolech pod policejním vedením,“ řekl ředitel krajských hasičů David Pouč.

Pod vedením policie bylo z centra evakuováno asi 200 lidí včetně zaměstnanců, nájemců a zákazníků. Raněných se ujali záchranáři, psychicky zasaženým pomáhali krizoví interventi. Někteří zranění byli převezeni do Fakultní nemocnice Hradec Králové.

„Máme připravený traumatologický plán pro všechny typy mimořádných událostí, který aktivujeme podle jejich charakteru a závažnosti,“ uvedl ředitel nemocnice Aleš Herman, který se cvičení účastnil přímo na místě.

Policisté mezitím vypátrali jednoho z útočníků, který se pokusil spáchat sebevraždu a postřelil se. Další se ukryl v zázemí pro zaměstnance. Po třetím pachatelovi pátrali i mimo město, přičemž jim pomohl popis od svědkyně.

Kriminalisté v obchodním centru zároveň pracovali se svědky, zajišťovali důkazy a kontrolovali kamerové záznamy. Třetí útočník byl nakonec zadržen v autě u Nového Bydžova.

„Podobnými cvičeními procházejí policisté v našem kraji průběžně po celý rok na různých místech a bude tomu tak i nadále,“ uvedl ředitel krajské policie Petr Sehnoutka.

Podle scénáře si útok ozbrojené skupiny vyžádal dva mrtvé a několik zraněných.

Počet ozbrojených útoků a závažných násilných incidentů podle krajských záchranářů narůstá. Loni v únoru zemřely dvě ženy po útoku šestnáctiletého Čecha, který je pobodal v obchodě sítě Action v Hradci Králové.

Letos v lednu zase zaútočil dvaatřicetiletý cizinec v obchodním centru Futurum. Teleskopickým obuškem a sekáčkem napadl jiného muže, který se bránil nožem. Oba utrpěli zranění a při konfliktu byla zraněna i náhodná svědkyně.

