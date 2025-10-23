Nehoda se stala v úterý krátce před 21:00 hodinou mezi výletní restaurací Peklo a lávkou přes Metuji. Silnice tam vede nad řekou, zalesněné údolí je přírodní rezervací.
První na místě pomáhali hasiči. Ti cyklistu naložili do vakuové matrace a vytáhli od řeky na silnici a pak dál k sanitě.
„Zraněný muž byl při příjezdu naší posádky ošetřován kolegy z hasičského záchranného sboru. Byl celou dobu při vědomí. Po poskytnutí tepelného komfortu a ošetření naší posádkou byl pro poranění dolní končetiny a hrudníku přepraven k dalšímu vyšetření do nemocnice v Náchodě,“ sdělila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.
Nakonec hasiči z řeky vytáhli také cyklistovo kolo. Na místě zasahovala záchranářská posádka z Opočna, také profesionální hasiči z Dobrušky a jednotka dobrovolných hasičů z Nového Města nad Metují.
