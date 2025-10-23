Cyklista spadl ze silnice na náplavku a zranil se, kolo hasiči lovili z řeky

Autor:
  11:52aktualizováno  11:52
Při pádu ze čtyřmetrové výšky se v úterý večer zranil pětapadesátiletý cyklista u Nového Města nad Metují na Náchodsku. V turisticky oblíbeném Pekelském údolí vyjel ze silnice a zřítil se podél zdi na betonovou náplavku. Nahoru ho vytáhli hasiči, záchranáři ho odvezli do náchodské nemocnice.
Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října...

Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října 2025) | foto: HZS Královéhradeckého kraje, Michal Fanta

Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října...
Kolo při nehodě cyklisty skončilo v řece Metuji. (21. října 2025)
Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října...
Cyklista v Pekle u Nového Města nad Metují sjel ze silnice a spadl k řece. (21....
13 fotografií

Nehoda se stala v úterý krátce před 21:00 hodinou mezi výletní restaurací Peklo a lávkou přes Metuji. Silnice tam vede nad řekou, zalesněné údolí je přírodní rezervací.

První na místě pomáhali hasiči. Ti cyklistu naložili do vakuové matrace a vytáhli od řeky na silnici a pak dál k sanitě.

Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října 2025)
Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října 2025)
Kolo při nehodě cyklisty skončilo v řece Metuji. (21. října 2025)
Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října 2025)
13 fotografií

„Zraněný muž byl při příjezdu naší posádky ošetřován kolegy z hasičského záchranného sboru. Byl celou dobu při vědomí. Po poskytnutí tepelného komfortu a ošetření naší posádkou byl pro poranění dolní končetiny a hrudníku přepraven k dalšímu vyšetření do nemocnice v Náchodě,“ sdělila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.

Nakonec hasiči z řeky vytáhli také cyklistovo kolo. Na místě zasahovala záchranářská posádka z Opočna, také profesionální hasiči z Dobrušky a jednotka dobrovolných hasičů z Nového Města nad Metují.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Žluté lázně oslaví magicky strašidelný Halloween, zaujmou i české Dušičky

První listopadová neděle bude patřit ve Žlutých lázních oslavám podzimu, Halloweenu a Dušiček. Podzimní radovánky na břehu Vltavy jsou určené především dětem, ale pobaví se i dospělí.

23. října 2025  12:59

Seniorka šla nad ránem ulicemi jen v noční košili, zamířila k lesíku u zahrádek

Pouze v noční košili a pantoflích vyrazila v pondělí nad ránem do chebských ulic třiaosmdesátiletá seniorka. Do jejího hledání se okamžitě pustilo několik policejních hlídek, které správným směrem...

23. října 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Zajížďka až 25 kilometrů. Uzavírka jediné silnice na Šluknovsko potrvá měsíce

Motoristé se musí připravit na téměř osmiměsíční uzavírku jediné silniční spojnice do Šluknovského výběžku. Zcela neprůjezdná bude pro řidiče vozovka mezi Svorem a Novou Hutí na Českolipsku, a to od...

23. října 2025  12:52

Kopřivnice připravuje rekonstrukci koupaliště, bude to stát přes 200 milionů Kč

Kopřivnice na Novojičínsku připravuje rekonstrukci koupaliště. Radní vybrali zhotovitele a schválili uzavření smlouvy o dílo. Přestavbu bude mít na starosti...

23. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zájemce o investici v připravovaném parku v Chebu by mohl zaměstnat 1000 lidí

O budoucí Strategický podnikatelský park (SPP) v Chebu se zajímá silný zahraniční investor. I když město a CzechInvest, jejichž zástupci s investorem jednají,...

23. října 2025  11:09,  aktualizováno  11:09

Genius představil závodní volant SpeedMaster X1 s řadicí pákou a pedály

23. října 2025  12:37

Rijeka - Sparta: kde sledovat Konferenční ligu v TV a kdo je favoritem

Zápas nad irským Shamrockem zvládla pražská Sparta na jedničku. Dnes ji čeká druhý souboj v Konferenční lize. Nastoupí na hřišti chorvatského týmu HNK Rijeka. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?

23. října 2025  12:34

S obnovou Sloupu Nejsvětější Trojice pomáhají i vědci, zkoumají zlacené části

S obnovou barokního Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO pomáhají také vědci z olomoucké přírodovědecké fakulty....

23. října 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Vězení se minulo účinkem. Gang recidivistů hned dál zásoboval Česko pervitinem

Pětičlenné skupině recidivistů hrozí až 18 let vězení za výrobu a prodej drog nejen v Ústeckém kraji. Obvinění od března do září vyrobili podle policie asi 19 kilogramů pervitinu. Soud na ně uvalil...

23. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Dívka v pražské škole vyhrožovala spolužákům nožem, včas ji odzbrojili

Policie v Praze se zabývá případem dívky, která ve čtvrtek vyhrožovala spolužákům nožem. Zbraň se jí podařilo sebrat, událost se obešla bez zranění.

23. října 2025  12:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Atlassian ukončil podporu Jira Data Center. Jaké mají firmy možnosti?

23. října 2025  12:16

Ostrava letos opět podpoří talentované studenty, nově ale z místních univerzit

Ostrava chce i v letošním akademickém roce podpořit nadané vysokoškolské studenty, kterým stejně jako v uplynulých letech udělí titul a cenu Talent roku. V...

23. října 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.