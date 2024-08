Trhliny, vlnobití. Nedokončená cyklostezka kolem Labe už je zralá na opravy

Ani dvacet let od nápadu propojit Hradec Králové s Pardubicemi kvalitní cyklostezkou do dneška nestačilo. Cíl 23kilometrového asfaltového pruhu mezi oběma městy je sice na dohled, ale zároveň minimálně dva roky vzdálen.

A zatímco úsek Vysoká nad Labem – Opatovice stále čeká na stavební povolení a šestikilometrovou stezku z Opatovic do Dříteče brzdí výkup posledního pozemku, jiný úsek mechovoperníkové trasy už je zralý na velké opravy.

Nepříjemné navíc je, že opravy musí počkat přinejmenším do podzimu. Cyklostezka je přitom velmi populární a hlavně v podvečer tu po ní drandí desítky cyklistů a bruslařů. Další dojíždějí do Hradce Králové za prací a zábavou.

Symbolickou startovní čárou stezky by v Hradci Králové mohl být soutok Labe s Orlicí. Bohužel však jen pro cyklisty, protože i kdyby bruslaři zvládli zvlněnou dubovou alej do Třebše a překonali několik retardérů v ulicích, průjezd štěrkem přes zahrádkářskou osadu Třešňovka je pro ně nemožný. Kvůli tomu se bruslaři naučili ke stezce jezdit auty a zabírat místa v sídlišti Labská zahrada.

Pukliny vedou napříč a vyhnout se jim nelze

Odtud už po levém břehu Labe vede zdánlivě dokonalá stezka. Jenže ještě před slepým ramenem Jesípek a populárním Bufíkem U Lávky se pětiletý asfalt na některých místech nebezpečně vlní a praská. Kořeny lip, javorů a topolů „pracují“ hlavně zprava, ale některé pukliny vedou napříč stezkou a vyhnout se jim nelze.

„Vloni na jaře jsem vytáhla brusle a už po půl kilometru se zrovna tady rozsekala do krve. Od té doby nemám dobrý pocit a raději jsem si pořídila přilbu,“ říká šestatřicetiletá Aneta a ukazuje jizvu na levém kilo lokti.

„Na kole se to dlouho jet dá. Ale nesmíte se při tom zapovídat nebo koukat na řeku, to by se nemuselo vyplatit,“ doplňuje Petr Smutný, když nasedá na silniční kolo u bufetu.

Za lávkou přes slepé rameno už je jízda podstatně bezpečnější. Stromy a nálety se přestěhovaly na levou stranu, větve na některých místech sice sahají až do poloviny asfaltového koberce, ale jeho povrch je až na malé výjimky hladký.

Na longboardu přes vlny? Za trest

Tříkilometrový úsek k občerstvení U Candáta nad jezem ve Vysoké je nejen bezpečný, ale i malebný. Zjistili to i někteří hradečtí bruslaři, kteří nezaparkují už u Starého Labe v sídlišti Labská zahrada, ale zajedou si až za Petrofova jezera a ještě před Vysokou nechají auto stát na štěrkové spojce mezi stezkou a silnicí vlevo.

„Je jasné, že bych daleko radši zaparkoval na sídlišti a svezl se pět kilometrů tam i zpátky. Ale jezdím na longboardu a přes ty vlny je to za trest. Tak se vždy třikrát otočím jen mezi lávkou a jezem a jedu do města,“ popisuje Adam Roztočil.

Náprava bude možná až na konci sezony. Stavbu stezky připravuje svazek obcí Hradubická labská, ale protože vede kolem řeky, rozhodující slovo při opravách musí mít společnost Povodí Labe.

„Opravu rozhodně plánujeme, ale Povodí Labe zároveň bude dělat revitalizaci zeleně. Takže čekáme, jak dopadne jejich akce. Kdyby začali problematické stromy odstraňovat, potom bychom museli zvolit jiný technologický postup oprav. Pokud by je skáceli, stezku bychom mohli odfrézovat i s kořeny. Pravděpodobně budeme muset čekat až do podzimu, kdy bude Povodí Labe dělat dendrologický průzkum. Přes letní sezonu to necháme být, a když se ze strany Povodí nebude nic dít, na podzim provedeme sanační opravy,“ říká projektový manažer Tomáš Jeřábek.

Prý to nelze považovat za záruční opravy, protože v době stavby se ještě kořenové systémy nezvedaly.

Dotace propadne za tři roky

Na papírový posun stále čekají poslední dva úseky do Pardubic. Pro cyklisty je cesta mezi Dřítečí a Vysokou nad Labem velmi svízelná. Neexistuje jiná možnost než jízda po silnici, kde však provoz stále houstne.

Minimálně se však rýsuje stavba z Vysoké do Opatovic a prozatím jen projekční práce na úseku Opatovice Dříteč.

„V prvním případě dolaďujeme povolení stavby. Stále však ještě nemáme stavební povolení, protože jsme se dosud nedomluvili na dopravním značení s policií a inspektorátem dopravy,“ konstatuje Tomáš Jeřábek.

Podle něj by budování mělo začít příští rok. Úsek mezi Vysokou a Opatovicemi by měl stát odhadem asi 20 milionů korun, na dostavbu stezky je v programu ITI Evropské unie připraveno přes sto milionů korun.

Úsek Opatovice Dříteč vázl na výkupu posledního velkého pozemku, na který slíbil peníze Pardubický kraj. „Teď jsme s vlastníky opět jednali. Máme dohody, které jen potřebujeme zpapírovat. Každopádně na podzim bychom chtěli vybírat projektanta,“ říká projekční manažer Hradubické labské.

Jestliže by se transakci podařilo dokončit letos, příští rok by se mohlo žádat o stavební povolení a výstavba posledních šesti kilometrů by mohla začít v roce 2026. Čas se totiž krátí: roku 2027 evropská dotace propadne.