náhledy
Na nový cyklookruh okolo Rozkoše vyrazili cyklisté všech věkových kategorií.
Autor: Ladislav Pošmura
Otevření cyklostezky okolo přehrady si nenechaly ujít stovky cyklistů na kolech i koloběžkách. V dalších dnech už bude provoz na trase výrazně klidnější.
Autor: Ladislav Pošmura
Otevření cyklostezky kolem Rozkoše pojali někteří cyklosté opravdu slavnostně.
Autor: Ladislav Pošmura
Po víc než šestnácti letech od prvních plánů se v sobotu otevřel kompletně dokončený cyklookruh kolem přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Cíl skoro dvacetikilometrového okruhu může být třeba v autokempu na Rozkoši s mnoha kiosky a vyžitím pro děti.
Autor: Ladislav Pošmura