Na dálnici u Jaroměře vzplála cisterna převážející saze. Žár ji roztavil na kaši

Autor: lyst
  22:32aktualizováno  22:32
Požár cisterny zablokoval 112. km dálnice D11 směrem na Jaroměř. Vozidlo převážející saze vzplálo pravděpodobně od závady na pneumatice. Hasiči vyslali na místo odtahový vůz a snaží se o zprůjezdnění úseku ve směru na Prahu.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Jednalo se o požár cisternového návěsu pravděpodobně od pneumatiky, který převážel saze. Oheň od pneumatiky se rozšířil na samotnou cisternu a došlo k rozsypání sazí do profilu dálnice a k jejich požáru,“ řekl pro redakci iDNES.cz mluvčí hasičů Radek Mencl.

Na dálnici D11 na 102. kilometru ve směru Jaroměř zasahovali hasiči u požáru cisternového vozu převážejícího saze v práškové formě. (27. srpna 2025)
Na dálnici D11 na 102. kilometru ve směru Jaroměř zasahovali hasiči u požáru cisternového vozu převážejícího saze v práškové formě. (27. srpna 2025)
Na dálnici D11 na 102. kilometru ve směru Jaroměř zasahovali hasiči u požáru cisternového vozu převážejícího saze v práškové formě. (27. srpna 2025)
Na dálnici D11 na 102. kilometru ve směru Jaroměř zasahovali hasiči u požáru cisternového vozu převážejícího saze v práškové formě. (27. srpna 2025)
5 fotografií

Hasiči požár lokalizovali střední pěnou ve 20:59 a nyní provádějí dohašovací práce. Pomocí termokamery vyhledávají skrytá ohniska, aby zamezili opětovnému vzplanutí.

Policisté se připletli k požáru kamionu, šokované řidičce překazili šílený plán

„Na místo míří vozidla Správy údržby dálnice, které budou pracovat v první fázi na zprovoznění směru od Jaroměře na Prahu a povoláváme vyprošťovací automobil, abychom cisternu dostali z profilu dálnice,“ dodal mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Na dálnici u Jaroměře vzplála cisterna převážející saze. Žár ji roztavil na kaši

Požár cisterny zablokoval 112. km dálnice D11 směrem na Jaroměř. Vozidlo převážející saze vzplálo pravděpodobně od závady na pneumatice. Hasiči vyslali na místo odtahový vůz a snaží se o zprůjezdnění...

27. srpna 2025  22:32,  aktualizováno  22:32

ČRo: Kroky šéfky zlínské hygieny Sedláčkové prověří vládní komise

Kroky ředitelky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evy Sedláčkové prověří vládní služební komise. Uvedl to dnes Český rozhlas Zlín na základě vyjádření...

27. srpna 2025  18:54,  aktualizováno  18:54

Na Vyškovsku se srazily dva kamiony, zablokovaly silnici první třídy

U Hodějic na Vyškovsku se dnes odpoledne srazily dva zahraniční kamiony. Silnici první třídy mezi Slavkovem u Brna a Bučovicemi zablokovaly, protože jeden z...

27. srpna 2025  18:50,  aktualizováno  18:50

Pro Panny Oppenheimer, Štíři si užijí Wednesday. Netflix a hvězdy poradí, co si máte pustit

V době, kdy je nabídka filmů a seriálů prakticky neomezená a diváci večer spíš tápou, co si vlastně pustit, než že by měli nedostatek možností, přišel Netflix s netradiční vychytávkou. Od minulého...

27. srpna 2025  20:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

J. Hradec půjčí 20 mil. Kč na uhrazení zbylé částky na nákup úzkokolejky

Jindřichův Hradec poskytne půjčku 20 milionů korun společnosti Gepard Express, která peníze použije na uhrazení zbylé částky na nákup úzkokolejky. Firma peníze...

27. srpna 2025  18:27,  aktualizováno  18:27

Budějovické letiště odklonilo dva lety, kvůli střelbě armády v nedalekém újezdu

Českobudějovické letiště ve středu odklonilo dva lety z rekreačních destinací. Letadlo z Burgasu v Bulharsku přistálo v Praze, letadlo z turecké Antalye ve Vídni. Důvodem je podle ředitele letiště...

27. srpna 2025  17:42,  aktualizováno  19:46

Nový ředitel NUDZ Horáček: Chci zaměřit výzkum na skutečně aktuální problémy

Nový ředitel Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) Jiří Horáček chce zaměřit výzkum na skutečně aktuální problémy. Zmínil například zhoršování duševního...

27. srpna 2025  18:05,  aktualizováno  18:05

V Ústí nad Labem srazilo auto člověka, který přebíhal silnici, na místě zemřel

V ústecké čtvrti Severní Terasa dnes odpoledne srazil osobní automobil člověka. Podle předběžných informací přebíhal čtyřproudou silnici mimo přechod. Muž na...

27. srpna 2025  17:47,  aktualizováno  17:47

Tři soudy už zamítly návrh strany Volt Česko zrušit registraci kandidátek SPD

Už tři krajské soudy zamítly jako nedůvodný návrh strany Volt Česko, aby zrušily registraci kandidátních listin hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) pro...

27. srpna 2025  17:46,  aktualizováno  17:46

Veterinární správa požádá o zmírnění opatření spojených s africkým morem prasat

Státní veterinární správa (SVS) chce Evropskou komisi požádat o zmírnění opatření spojených s africkým morem prasat v Libereckém kraji. Region je už rok bez...

27. srpna 2025  17:37,  aktualizováno  17:37

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Střet s dvacetitunovým kolosem pro chodce nedopadá dobře. Vyvarujte se chyb při přecházení před tramvají

Víte, který městský mýtus je nejnebezpečnější? Ten o absolutní přednosti chodců na přechodu. Nejen, že se i před ním musíte rozhlédnout a nevběhnout do cesty jedoucímu autu. Ještě větší pozor si...

27. srpna 2025  19:02

Půlmaraton v Ústí nad Labem se kvůli opravě mostu nepoběží přes Střekov

V Ústí nad Labem se v září uskuteční 15. ročník půlmaratonu. Kvůli opravě Benešova mostu přes řeku se nepoběží přes čtvrť Střekov. Trasa povede jako tradičně...

27. srpna 2025  17:23,  aktualizováno  17:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.