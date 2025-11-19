Zahrádkáři a obyvatelé ze sídliště Strž na nedávném veřejném projednání přeložky silnice II/299, která má dopravně odlehčit přetíženému centru, dali najevo nespokojenost. Podle nich bude silniční „průpich“ velkým zásahem do života v celé oblasti.
Kilometr dlouhá přeložka má vést z městské části Strž, kde stojí největší dvorské sídliště, do části Vorlech. Má pomoci odvést dopravu z Benešova nábřeží a Štefánikovy ulice, kudy v současnosti po krajské komunikaci II. třídy projede kolem devíti tisíc aut denně. To je podle statistik třikrát víc než před sedmi lety.
„Silnice je potenciálně nebezpečná v tom, že se tam po dostavbě dálnic zvýší doprava,“ upozornil ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Brandejs. Páteřní městská silnice je zároveň hlavním příjezdem do safari parku, kam každoročně míří na 700 tisíc lidí.
Záměr iniciovalo město, investorem bude kraj, který připravuje výběr zhotovitele projektové dokumentace. Zatím není rozhodnuto, jakou podobu bude západní propojení mít, jestli to bude estakáda, nebo silnice vedoucí po násypu.
Dvoru Králové tikají hodinky, po dokončení dálnice D11 z Jaroměře k hranicím s Polskem v roce 2028 se očekává ještě větší nárůst dopravy přes centrum města.
„Pro Dvůr Králové to je historická událost, padesát let tu kraj ani stát žádnou novou silnici nepostavily. Otázka dopravy nebyla ve městě desítky let řešena, všude jinde se stavěly obchvaty, ale Dvůr byl opomíjen. S tím, že dálnice D11 přinese nárůst tranzitní dopravy, jako by nikdo nepočítal,“ řekl dvorský radní Nasik Kiriakovský (nestraník, Síla Dvora), člen krajské komise pro liniové stavby.
„To myslíte vážně?“
Plánovaná trasa přeložky začíná kruhovým objezdem na konci Benešova nábřeží, vede podél Labe přes sportoviště střední průmyslové školy a areály dvou firem, devět metrů široká silnice pokračuje skrze zahrádkářskou kolonii, překonává řeku a ve Vorlechu se kruhovým objezdem napojuje na stávající silnici II. třídy. V územním plánu je přitom trasa zanesena už od roku 2005.
Na představení záměru dorazily v říjnu do muzejního špýcharu desítky dotčených. „Vy tam nebydlíte. Je tam sídliště, máme tam školu. Kamiony pojedou kolem internátu, jídelny a domu s pečovatelskou službou. To myslíte vážně? “ argumentoval jeden z diskutérů.
Převahu v publiku měli zahrádkáři. „Znehodnotíte nám pozemky, lidi se na zahradách roky dřou. Je to nehorázné,“ tvrdila mladá žena.
Jako alternativu k přeložce navrhovali omezit vjezd do města pro tranzitní kamionovou dopravu. Podle ředitele Brandejse to není příliš reálný scénář:
„O dopravním značení vždy rozhoduje silniční úřad, žádný vlastník komunikace si tam nemůže instalovat značky. Na silnicích II. a III. třídy, kde zákon neumožňuje vybírat mýtné, se doprava omezuje velmi špatně. Nesetkal jsem se s tím, že by nějaké město zablokovalo vjezd pro kamionovou dopravu značkami.“
Obchvat? Podle radnice už to není varianta
Místní navrhovali odvést dopravu obchvatem města tak, jak to je v Nové Pace nebo Jaroměři. To by však znamenalo vrátit se na začátek a změnit územní plán, město by také potřebovalo souhlasy okolních obcí. Podle radnice není žádná jiná varianta jak odvést dopravu z centra.
„Pokud už máme v územním plánu navržené trasy, velmi obtížně se tam dávají jiné,“ poznamenal dvorský místostarosta Vítězslav Šturma (nestraník, Síla Dvora).
O nutnosti něco udělat se zvyšující se dopravou v patnáctitisícovém Dvoře Králové se hovoří stále intenzivněji. Velkým strašákem jsou dálnice D35 a D11, jejíž poslední úsek z Trutnova do Jaroměře se má začít stavět ještě letos.
V roce 2028 bude D11 kompletně hotová. Nejkratší cesta k dálnici D35 vede právě přes Dvůr. Zkratka bude měřit 24 kilometrů, přes Hradec Králové to z D11 na D35 bude 57 kilometrů. „Dvůr Králové je v sevření dálnic, už dnes si tudy řidiči zkracují cestu. Po dostavbě D11 nesmí nastat kolaps dopravy ve městě,“ zdůraznil Kiriakovský. Podle něj je potřeba zároveň s přeložkou silnice řešit také protipovodňová opatření.
Západní propojení Strže a Vorlechu by mělo být součástí komplexnějšího řešení. Vytěsnit dopravu z historického centra má soustava dvou přeložek krajských silnic a obchvatů městských částí Žireč, Zboží a Lipnice.
Realizace západního propojení je nejméně komplikovaná, v trase se nachází největší podíl státních a krajských pozemků. „Případné propojení směrem na Vorlech by bylo pro město obrovsky cenné, protože bychom tím získali tolik potřebný třetí most přes Labe,“ řekl už dříve dvorský starosta Jan Jarolím (ANO).