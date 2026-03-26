Dálnice D11 u Hradce Králové u čtvrti Plačice by měla dostat protihlukové stěny. Měření hluku provedená loni na podzim prokázala překročení limitů hluku. Hradecká radnice dostala od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) příslib vybudování stěn. V tiskové zprávě to uvedla hradecká radnice. Dálnice D11 míjí Plačice od srpna 2017, od nejbližších domů je vzdálená asi 400 metrů.
"Máme příslib z ŘSD, že ještě letos zajistí zpracování hlukové studie, z níž vzejdou parametry protihlukového opatření, které budou následně předány do projektové přípravy. Teď už je celá věc v režii ŘSD," uvedl náměstek primátorky pro životního prostředí Adam Záruba (Změna pro Hradec).
Dlouhodobé měření podle vedení města prokázalo opodstatněnost obav Plačických z překračování hlukových limitů. Měření provedené akreditovanou společností EKOLA zjistilo, že hluk někdy v noci překračuje hygienický limit 50 decibelů, uvedla radnice.
Měření hluku u Plačic se dělalo již v minulých letech. Jeho výsledky však neposkytly dostatečné argumenty k tomu, aby ŘSD u Plačic postavilo protihlukové stěny. Dálnici ale podle radnice využívá stále více řidičů, čímž se zvyšuje i hluk. ŘSD v minulosti uvedlo, že pokud by se v budoucnu u D11 prokázalo překročení hlukových limitů, reagovalo by na to stavbou protihlukových stěn.
U čtvrti Svobodné Dvory, která leží na sever od Plačic a také ji míjí dálnice, ŘSD protihlukové stěny postavilo v roce 2023. Betonové stěny stavbaři vybudovali přerušovaně po obou stranách dálnice mezi 91. až 96. kilometrem. Výstavba stěn vyšla téměř na 100 milionů korun bez daně.
Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové a na státní hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978, zatím je z plánovaných 154 kilometrů hotových 113 kilometrů. Od prosince 2021 dálnice končí na severním okraji Jaroměře na Náchodsku.