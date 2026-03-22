Další lyžařské areály v hradeckém kraji skončily, hlavní střediska dál v provozu

Další lyžařské areály v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji dnes ukončily zimní sezonu nebo budou od pondělí pokračovat v omezeném rozsahu. Hlavní krkonošská lyžařská střediska Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou a Černá hora zůstávají nadále v provozu. O víkendu bylo na horách většinou slunečné počasí, turisté si užívali jarního lyžování. ČTK to zjistila u provozovatelů skiareálů.
O víkendu přijely do SkiResortu Černá hora - Pec pod Sněžkou na sjezdovky, běžky nebo výlet zhruba 4000 lidí. Otevřeno bylo 19 kilometrů sjezdovek. "Od pondělí se ve SkiResortu bude lyžovat na víc než 12 kilometrech sjezdovek. Na Černé hoře v provozu zůstává sjezdovka Anděl a sjezdovky v Panorama parku. Na Malé Úpě bude otevřená sjezdovka Pomezky a dětský park. Nejvíce otevřených tratí zůstává v Peci pod Sněžkou, téměř deset kilometrů," řekla ČTK mluvčí SkiResortu Zina Plchová.
Ve Špindlerově Mlýně dnes naposledy jezdila lanovka na Medvědín, v provozu dál zůstává areál Svatý Petr. Areál na Horních Mísečkách otevře ještě na víkend 28. až 29. března, uvedli špindlerovští vlekaři.
V Orlických horách od pondělí pojede středisko Říčky v Orlických horách na Rychnovsku, a to ve zkráceném provozu od 08:00 do 12:00. Jízdné bude jednotné za 300 korun. Deštné v Orlických horách, kde do dneška jezdily dvě lanovky a otevřené byly tři sjezdovky, bude mít od pondělí do pátku přerušený provoz. "Provoz o víkendu bude záviset na počasí," uvedli vlekaři z Deštného.
Na hřebenech Krkonoš leží 50 až 70 centimetrů sněhu. V lavinových katastrech platí nejnižší, první stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Více sněhu leží na severních svazích, jižní svahy Sněžky a Kozích hřbetů jsou beze sněhu. Bez sněhu jsou i hřebeny Orlických hor.