Výtvarný projekt propojí svět dětí s mentálním postižením s veřejností

  14:51
Ode dneška až do 29. září je na plotě hradecké školy Daneta v Nerudově ulici k vidění originální výtvarný projekt propojující svět dětí s mentálním postižením s veřejností.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Děti namalují známá místa Hradce Králové, jak je samy vidí a cítí, veřejnost může přiřadit snímky reálných míst.

22. října 2025  14:51

