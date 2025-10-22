Děti namalují známá místa Hradce Králové, jak je samy vidí a cítí, veřejnost může přiřadit snímky reálných míst.
Výtvarný projekt propojí svět dětí s mentálním postižením s veřejností
Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho
Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.
KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?
Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...
Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna
Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....
Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla
Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...
GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!
Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...
Muž vypadl z hořícího bytu v šestém patře, našli ho pod okny mrtvého
Mrtvého muže objevili pod okny domu hasiči při hašení středečního požáru bytu ve Svitavách. Podle zjištěných informací ze šestého patra vypadl člověk žijící v zasaženém bytě. Příčiny pádu vyšetřují...
Zemřel Zdeněk Bláha. Známému dudákovi a sběrateli lidových písní bylo 95 let
Ve věku 95 let v úterý zemřel známý dudák, skladatel, sběratel a upravovatel lidových písní a rozhlasový propagátor folkloru na Plzeňsku a Chodsku Zdeněk Bláha. Na svém webu o tom informoval Český...
Na pěti místech v Jablonci nad Nisou mapují vědci ovzduší, na jednom i hluk
Na pěti místech v Jablonci nad Nisou mapují od pondělí vědci ze Státního zdravotního ústavu Praha, jaký vzduch obyvatelé druhého největšího města v Libereckém...
ŘSD staví protihlukové zdi u Rychaltic na D48, pozor na exitu 38
Pao-tching v provincii Čaj-nan u příležitosti desátého výročí Pařížské dohody spouští iniciativu „Čínsko-evropská spolupráce pro rozvoj bezuhlíkových okresů"
Psi byli podvyživení, jeden přišel oko. Majitelce hrozí deset let vězení
Téměř 150 zlatých retrívrů drželi dva lidé v Odrovicích na Brněnsku v tak otřesných podmínkách, že psi byli podvyživení, ve špatném psychickém stavu a někteří měli na sobě plísně. V červenci jim...
Nesnáší dozorce a justici. Antipatie drží muže ve vězení, vyslechl si už 26. trest
Ve vězení už strávil přes dvacet let, a to je mu teprve devětatřicet. Nyní dostal další trest. Okresní soud v Teplicích uložil čtyřleté odnětí svobody mnohonásobnému recidivistovi Jaroslavu Bikárovi...
Lidé v Hanušovicích zaplatí za odpad podle množství. Ušetří téměř dvě stovky ročně
Kdo třídí odpad, platí méně. S tímto jednoduchým heslem se v Hanušovicích na Šumpersku letos pustili do velké změny ve svážení odpadu. A výsledky za první pololetí ukazují, že i přes prvotní nevoli...
K. Vary vydraží v listopadu parkovací místa v lázeňské zóně, čekají vyšší příjmy
Karlovy Vary chtějí v listopadu vydražit roční pronájmy více než 60 parkovacích míst v lázeňské zóně. Místa v nejlukrativnější části města bude město nabízet v...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Odvolání Podrazilové z vedení SÚKL nelze pokládat za odvetu, uvedl správní soud
Odvolání Kateřiny Podrazilové z funkce ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nelze pokládat za odvetnou reakci na kritický audit. Neodporovalo...