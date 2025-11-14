Kamenný most v Debrném zase slouží, znovu zajišťuje přístup k hřbitovu

Rekonstrukce za 3,5 milionu korun zachovala historický vzhled, most je celý zděný z kamene s vloženou železobetonovou deskou.
„Museli jsme hledat vhodný kámen, protože část původního materiálu už nebyla kvůli erozi použitelná,“ sdělil Jaroslav Semerák, jednatel společnosti Lesy a parky Trutnov.
Práce se o několik týdnů protáhly, komplikovalo je deštivé počasí, dělníci také museli neplánovaně zpevnit dno potoka, protože základy původního mostu byly ve velmi špatném stavu. V minulých letech se v Debrném povedlo obnovit památníku padlých z 1. světové války a historická boží muka u bývalé kaple.