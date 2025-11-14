Kamenný most v Debrném zase slouží, znovu zajišťuje přístup k hřbitovu

Autor: top
  10:20
Kompletní obnovy se dočkal historický most přes Debrnský potok v zaniklé obci Debrné, která je součástí Trutnova. Nový kamenný most znovu zajišťuje přístup k hřbitovu a zároveň citlivě navazuje na charakter původní stavby i celého místa.

Kamenný most v Debrném zase slouží. | foto: Miloš Šálek

Rekonstrukce za 3,5 milionu korun zachovala historický vzhled, most je celý zděný z kamene s vloženou železobetonovou deskou.

„Museli jsme hledat vhodný kámen, protože část původního materiálu už nebyla kvůli erozi použitelná,“ sdělil Jaroslav Semerák, jednatel společnosti Lesy a parky Trutnov.

Práce se o několik týdnů protáhly, komplikovalo je deštivé počasí, dělníci také museli neplánovaně zpevnit dno potoka, protože základy původního mostu byly ve velmi špatném stavu. V minulých letech se v Debrném povedlo obnovit památníku padlých z 1. světové války a historická boží muka u bývalé kaple.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Motoráček na Zubačce

Trať s ozubnicovým pásem bude měřit přes čtyři a půl kilometru.

Možnost svézt se po nově zrekonstruované ozubnicové železnici, tentokrát s historickým motoráčkem, dostanou milovníci železnice v sobotu.

14. listopadu 2025

Pátráme po nejoblíbenější sedačce v MHD. Proč studenti míří dozadu a senioři bojují o babosed?

Oblíbená kožená jednosedačka v autobusu hned za harmonikou

Také si při cestování MHD s oblibou vybíráte zhruba totéž místo k sezení? Pokud ano, nejste zdaleka sami. Podle odborníků má každý typ cestujícího „své“ místo. Které sedadlo je však to...

13. listopadu 2025  7:15,  aktualizováno  14. 11. 11:46

Co všechno teče do Lipna? Vědci prověřují výpusti, které odhalila nízká hladina

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...

Nízká hladina Lipna odhalila mimo jiné i výpusti ústící do přehrady. Jde o různé trubky a vedení. Vědci se chtějí soustředit na jejich monitorování. Zajímá je například kolik jich je nelegálních a co...

14. listopadu 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Kolín vybral firmu na rozšíření školy v Sendražicích,práce mají začít příští rok

ilustrační snímek

Dostavbu a rekonstrukci základní školy v kolínské části Sendražice by měla za 119 milionů korun bez DPH zajistit společnost VPP Group. O jejím výběru tento...

14. listopadu 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Aktivisté opět obsadili střechu v Bedřišce, dorazí zmocněnkyně pro romské menšiny

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické...

Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě pokračuje. V pátek se opakuje scénář ze čtvrtka, kdy aktivisté na několik hodin obsadili střechu jedné z budov určených k demolici. Situaci i dnes...

14. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  11:13

D1 u Bíteše ochromila série nehod, řidiče zaskočila hustá mlha. Zranění i v autobuse

Série nehod na D1 u Velké Bíteše začala po deváté hodině ráno srážkou dvou...

Dálnici D1 na Vysočině v pátek dopoledne ochromila série nehod. Staly se mezi 155. a 160. kilometrem ve směru na Brno. Srazily se nejprve dva osobní vozy, poté kamion s autobusem, znovu osobní...

14. listopadu 2025  11:12

Penam podruhé mezi elitními značkami Czech Superbrands

14. listopadu 2025  11:09

Nehoda osobního auta uzavřela silnici I/14 na Náchod, zasahoval vrtulník

ilustrační snímek

Vážná dopravní nehoda u obce Provodov-Šonov na Náchodsku dnes ráno zhruba na dvě hodiny uzavřela silnici I/14 mezi Novým Městem nad Metují a Náchodem....

14. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Koleje přecházeli tam, kde nesmí. Za dva dny policie rozdala přes 50 pokut

Jihomoravští policisté udělili přes 50 pokut kvůli přecházení kolejí

Jen co vlak odjel, vstoupili do kolejiště a koleje přešli, i když to cedule v daném místě zakazují. Nebezpečné zkrácení cesty se však lidem nevyplatilo, od policistů dostali pokuty. Strážci zákona se...

14. listopadu 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Silnice, bistra, pumpy. Soubor Imjoy odehraje improvizaci o cestě

Improvizační skupina Imjoy

Příběh o cestě, setkávání a poznání odehraje v sobotu liberecký soubor Imjoy. Improvizované představení s názvem Pasažér začne v 19 hodin ve studiu Naivního divadla.

14. listopadu 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Swardman předal sekačku Electra 2.0 papežovi

14. listopadu 2025  10:38

Tragická srážka s náklaďákem na Příbramsku, řidička osobního auta zemřela

Složky IZS zasahují u tragické čelní srážky osobního a nákladního vozidla u...

Silnici 114 u Mokrovrat na Příbramsku uzavřela dnes krátce před sedmou hodinou tragická dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla. Na místo byl vyslán vrtulník. Řidička osobního auta na místě...

14. listopadu 2025  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.