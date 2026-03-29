Tajemství Dehetníku. Stráň s hořečky by se mohla stát přírodní památkou

Petr Záleský
  7:32aktualizováno  7:32
Chránění motýli i unikátní kolonie kriticky ohroženého hořečku. Stráň Dehetník na dohled od Hradce Králové aspiruje na přírodní památku. Zatím o ní ví jen hrstka přírodovědců.

Vítězně pro ochranáře skončil boj o vyhlášení hradeckého kopce Svatého Jana i lokality Na Plachtě přírodními památkami. Nyní se vedou papírové bitvy, po nichž by mohly na Královéhradecku přibýt další dva významné chráněné přírodní útvary.

Před téměř šesti lety podali ekologové podnět na vyhlášení památkou Březhradské písčiny, čeká se na rozhodnutí ministerstva životního prostředí. Konečný verdikt nejspíš padne na jaře.

Stráň u lesa Dehetník by se mohla stát přírodní památkou, vyskytují se tam ohrožené rostliny i živočichové. (22. ledna 2026)
Les Dehetník se rozkládá u železnice a výpadovky z Hradce Králové na Týniště nad Orlicí. (22. ledna 2026)
U Svinar na Královéhradecku se u lesa Dehetník nachází jedna z mála teplomilných strání. (22. ledna 2026)
Les Dehetník na Královéhradecku (22. ledna 2026)
Je tu však ještě jedna lokalita. Dehetník je název nepříliš velkého lesa mezi Divcem a Svinárkami. Vede tudy frekventovaná výpadovka na Týniště a Hradec doufá, že tam zanedlouho začne růst i severní obchvat, který uleví celému městu. V zářezu železniční tratě je jižně orientovaná stráň se stejným názvem jako les, který určil hranice.

Přírodovědci navštěvují Dehetník od roku 2011, kdy tu objevili nebývale bohatou paletu ohrožených rostlin i živočichů. A když se podařilo vychýlit trasu severní tangenty, přistál na podatelně krajského úřadu návrh na vyhlášení přírodní památky. Ten již podpořila i Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Nyní se čeká na rozhodnutí.

Překvapivý nález hořečků

„Už nic nestojí v cestě. Po obrovském martyriu se nám podařilo vyřídit dvě připomínky k trase severní tangenty i železniční dvoukolejky na Týniště. Tangentu se nám povedlo odklonit tak, aby nešla přes stráň,“ řekl hradecký ekolog a někdejší náměstek primátora pro oblast životního prostředí Martin Hanousek (Zelení).

„Mysleli si, že když silnici povedou v sousedství železnice, zmenší i zásah do krajiny. V tomto případě by ji však zničili. Podařilo se přeložku odsunout severněji, bude tu tedy ještě jeden zářez a může vzniknout ještě jedna podobná stráň,“ uvedl Hanousek.

Před nedávnem vyhlásil Český svaz ochránců přírody rok 2026 Rokem hořců a hořečků. Mimořádné populaci hořečku nahořklého pravého a hořečku brvitého se daří i na Dehetníku.

Botanici tu na konci srpna napočítali skoro 600 kvetoucích hořečků, což jim paradoxně způsobilo starosti, protože v předchozích letech je tu nenašli. Nejbližší podobné naleziště je totiž až u Velkého Vřešťova na Královédvorsku, u Podvrd na Přeloučsku a u Štěnce na Vysokomýtsku.

Dehetník tak podle botaniků může hrát zásadní roli při dalším šíření ohroženého hořečku do jiných lokalit v okolí Hradce Králové.

Ojedinělá lokalita

Stejně ojedinělý je však v Dehetníku i výskyt mochny bílé, orlíčku obecného, růže galské nebo vzácných jetelů bledožlutého a jahodnatého.

Také tu žije minimálně 41 druhů motýlů zařazených alespoň do jednoho seznamu ohrožených či významných druhů. Ekologové pozorovali lišaje pupalkového, otakárka fenyklového nebo modrásky jetelového, vikvicovitého a dlouhou řadu ohrožených nočních motýlů.

Kromě nich v malé lokalitě zdokumentovali i některé druhy brouků zařazené do červeného seznamu ohrožených živočichů nebo chráněného čmeláka zemního a skalního.

„Dehetník je jednou z velmi mála teplomilných strání, které se v okolí Hradce dochovaly. Většina je už zastavěná nebo znehodnocená, například ta na okrajích lesa u Vysoké nad Labem. V Českém středohoří nebo na jižní Moravě je takových lokalit více, ale na Hradecku je to něco ojedinělého a významného,“ připomněla Věra Samková, botanička Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Po hradeckých přírodovědcích se na Dehetník zaměřila i AOPK. Agentura došla k závěru, že vyhlášení přírodní památky je správné.

„Máme za to, že z možných forem ochrany je kategorie přírodní památky pro toto území nejvhodnější, a to zejména na základě rozlohy významných biotopů, četnosti druhů rostlin a živočichů zasluhujících ochranu a dlouhodobě prokazovaného významu lokality pro regionální biodiverzitu,“ píše se v závěru vyjádření AOPK.

Březhradské písčiny čekají

Dalším přírodním unikátem na dohled od Hradce, kde se čeká na vyhlášení přírodní památky, jsou Březhradské písčiny. Sice mají jen asi 47 tisíc čtverečních metrů a leží u bývalého masokombinátu Salma, ale na bezlesých stanovištích se nachází mnoho kriticky ohrožených druhů.

Zabydlela se tu vosa žahalka čtyřskrvrnná, v Česku téměř 50 let nezvěstná. Jsou tu netopýři, kudlanka nábožná nebo další přísně chráněný druh dravce, krahujec obecný.

Prosluněné louky na okraji Hradce zarůstají, ale patrně se dočkají ochrany

Podnět na vyhlášení přírodní památky, který také podpořila AOPK, je na krajském úřadě už od jara 2020. Nyní však leží na ministerstvu životního prostředí.

„Očekávám, že by ministerstvo konečně mělo rozhodnutí krajského úřadu potvrdit. Snad by návrh měl jít brzo i na radu kraje,“ podotkl Martin Hanousek.

Do muzea ve Frýdlantu se po restaurování vrátily i cechovní truhly

