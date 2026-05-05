Ruina tělocvičny už nestraší, Vamberk nechal torzo u nádraží zbourat

Neutěšený pohled v únoru ještě zvýraznilo kácení zeleně, která téměř stoletou budovu dříve milosrdně zakrývala. Historie Lidového domu je však již minulostí. Demoliční práce začaly v březnu a celá lokalita kolem železničního nádraží výrazně prokoukla.
„Kulturní dům byl na strategickém místě v blízkosti středu města. Dlouhodobě byl na očích a kazil vzhled Vamberka. Byl to nepěkný kout a zároveň jedna z prvních věcí, kterou u nás po příjezdu turisté uviděli,“ řekl starosta Vamberka Jan Rejzl (Společně pro Vamberk).
Místní s demolicí domu souhlasí. Někdejší slávu už má dávno za sebou a byl podle nich už jen pro ostudu. „Jsem ráda, že to zmizelo. Už od kácení tam bylo víc světla, takže se tam přestala motat různá individua. Hned jsem se cítila bezpečněji,“ pochvalovala si Marcela, která bydlí v sousední ulici.
„Hodně návštěvníků města přijíždí právě vlakem a první dojem po vyjití z nádraží musí být hrozný. Toho domu je škoda, ale pokud ho majitel nechal takhle zchátrat, nezbývá městu nic jiného než demolice,“ napsala na Facebooku Alexandra P.
Město zchátralý objekt koupilo v loňském roce za 3,5 milionu korun a brzy začalo pracovat na povolení k jeho demolici. Lidový dům byl už roky ve stavu, který neumožňoval záchranu. Nebyl to ani cíl. Územní plán dávno počítá, že na jeho místě vyroste parkoviště, aby výletníci nezahlcovali náměstí.
„Parkování je třeba jak v souvislosti s nádražím, tak i jako záchytná plocha pro širší centrum města, kde jiná podobně velká a vhodná plocha není,“ vysvětlil starosta.
Pozemky mají téměř čtyři tisíce čtverečních metrů a radnice o jejich získání usilovala dlouhodobě. V únoru nechala vykácet zeleň a v březnu následovalo bourání cihlové budovy. Zatím by mělo dojít jen k urovnání terénu. Další práce na parkovišti jsou v plánu až v příštích letech.
„Demolicí řešíme několik věcí najednou: odstraňujeme ruinu a získáváme novou plochu. Parkoviště však nevznikne hned, bude to postupný proces. Umím si představit i stavbu na etapy,“ nastínil Rejzl.
V minulosti se zvažovalo, že by u nádraží mohl vyrůst autobusový terminál. Jenže po stavbě Penny Marketu v centru autobusy definitivně zakotvily tam a změna už nedává smysl. Radnice v březnu začala také s opravou Nádražní ulice, která s pozemkem sousedí. Prostor před železniční stanicí tak získává zcela novou podobu. Stavaři za 2,8 milionu korun s daní opraví povrch komunikace, chodníky a zřídí nové veřejné osvětlení.
Funkci převzala sokolovna
Lidový dům postavila ve Vamberku místní tělocvičná jednota Orel v roce 1927. Sloužil nejen jako tělocvična, ale také pro kulturní akce.
„Dodnes na to pamětníci vzpomínají. Podobných sálů bylo ve Vamberku několik – Lidový dům, sokolovna a směrem na Žamberk Helgoland. Místní si pamatují, že se tam konaly plesy a jak se mezi nimi přecházelo,“ připomněl ředitel Muzea krajky Vamberk a radní města pro kulturu Vladimír Sodomka (Společně pro Vamberk).
Právě postavení sokolovny ve 40. letech bylo pro Lidový dům osudné. Tamní sál byl větší a navíc v centru. Po roce 1948 začala sokolovna přebírat sportovní i společenské funkce. Už v roce 1952 byla v Lidovém domě složena úroda obilí, o rok později si dům zabraly železárny a otevřely v něm Závodní klub ŽAZ. Koncem 60. let v něm byl sklad elektromateriálu a později se tam skladovala bytová jádra pro stavbu panelových domů.
Město sice později získalo objekt do svého vlastnictví, ale v roce 1992 ho za 1,3 milionu korun prodalo do soukromých rukou. Novou náplň však dům nenašel.