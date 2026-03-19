Demolice Škroupova domu na Hradecku je podle hejtmana jen jednou z možností

Královéhradecký kraji plánuje zadání projektové dokumentace na demolici Škroupova domu v Osicích na Královéhradecku. Vedení kraje chce znát, kolik by odstranění stavby stálo. Definitivní slovo o demolici domu ještě nepadlo, jde o jednu z možností. ČTK to dnes řekl hejtman Petr Koleta (ANO). V únoru hejtmanství informovalo o záměru demolice domu nesoucího jméno osického rodáka a skladatele české národní hymny Františka Škroupa a následném převedení pozemku zpět obci Osice. Vlastníkem objektu je kraj. Dům není skladatelovým rodným domem.
Do jednání o budoucnosti objektu, který minulé vedení kraje chtělo za desítky milionů korun opravit, by se podle hejtmana mohl vložit i ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), s nímž nedávno jednal. Na stole je stále více variant.
"Pana ministra jsem informoval o situaci, která ohledně Škroupova domu existuje. Využití objektu v podobě, v jaké je, je velmi složité. Domluvili jsme se na schůzkách u kulatého stolu za účasti ministra a se zástupci odborné veřejnosti, která ví, jakým způsobem objekt využít," řekl Koleta. Podle něj ani ministerstvo nemá peníze na rekonstrukci objektu, jehož využití bude minimální.
Nevyužívaný a zchátralý Škroupův dům převzal kraj do vlastnictví v roce 2018. Původní dohoda s obcí byla ta, že po modernizaci objektu jej kraj obci vrátí. Byl již zpracován projekt a je vydané stavební povolení. Plán byl takový, že opraveným Škroupovým domem by obec získala zpět funkční kulturní dům. Původní projekt rekonstrukce by podle propočtu hejtmanství stál více než 100 milionů korun. Současné vedení kraje odmítá takovou sumu do opravy domu investovat.
"Obci jsme stále připraveni dát částku maximálně do výše 30 milionů," řekl ČTK Koleta. Vedení obce dříve uvedlo, že s bouráním nesouhlasí, přičemž na opravu nemá prostředky. "Jednou z variant je i minimalistická záchrana Škroupova domu. Ta by obnášela rekonstrukci objektu se současnou dispozicí," řekl hejtman.
Přestože si kraj zadal projektovou dokumentaci na demolici, podle hejtmana to neznamená, že bourání je jedinou možností řešení. "Zpracuje se projektová dokumentace a budeme vědět, kolik případná demolice bude stát. Tento krok otevřel konečně veřejnou diskusi o budoucnosti domu," řekl dnes ČTK Koleta. Byl by rád, kdyby do konce letošního roku bylo o osudu Škroupova domu jasno.
Dům, který nese Škroupovo jméno a nemá památkovou ochranu, byl postaven jako hold skladateli a osickému rodákovi Františku Škroupovi v roce 1928 u příležitosti desátého výročí vzniku samostatného Československa.