Šest budov, cena k miliardě. Ve Velké Úpě začala demolice pro nový resort

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:22aktualizováno  14:22
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Stavbaři začali s demolicí objektů pro výstavbu rozsáhlého apartmánového komplexu v krkonošské Velké Úpě. Na ploše asi 7 tisíc metrů čtverečních má do konce roku 2029 vyrůst šest budov za zhruba 800 milionů korun. Obec je částí Pece pod Sněžkou a dosud byla stranou zájmu investorů do velkých apartmánových projektů.

Vedení Pece pod Sněžkou si od projektu slibuje oživení této části horského střediska a doplnění služeb pro místní. Resort vznikne vpravo od silnice na centrum Pece, v blízkosti lanovky na Portášky. Bude jej tvořit šest hlavních budov. Projekt zahrnuje obchody a restaurace nebo lékárnu.

Demolice horských chat ve Velké Úpě, na jejichž místě vyroste apartmánový komplex za 800 milionů. (19. srpna 2026)
Demolice horských chat ve Velké Úpě, na jejichž místě vyroste apartmánový komplex za 800 milionů. (19. srpna 2026)
Demolice horských chat ve Velké Úpě, na jejichž místě vyroste apartmánový komplex za 800 milionů. (19. srpna 2026)
Demolice horských chat ve Velké Úpě, na jejichž místě vyroste apartmánový komplex za 800 milionů. (19. srpna 2026)
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Dominantní bude soustava různě nakloněných pultových a sedlových střech, která podle investora opticky sníží vizuální objem staveb. Investor, Aequitas Group, počítá s náklady okolo 800 milionů korun.

„Vítáme, že vzniknou dvě moderní ordinace, které budou dobře přístupné také pro hendikepované, bude tam i lepší parkování pro pacienty. Praktického lékaře dosud nemáme,“ řekla starostka Pece pod Sněžkou Ilona Semrádová (SNK Velká Úpa – Pec).

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Resort s podzemním parkovištěm nabídne 159 apartmánových jednotek v šesti budovách. Demoliční práce začaly na jaře a pokračují s budováním přeložek inženýrských sítí. „Projekt má stavební povolení, samozřejmě s tím i projektovou dokumentaci,“ uvedl zástupce investora Jiří Baumruk.

„Naším cílem bylo respektovat charakter horského střediska a okolní zástavbu. Celý komplex je proto zasazen do svahu s využitím přirozeného terénu. Fasády budou obložené různou kombinací přírodních materiálů, především dřevem. Veřejné a přilehlé plochy budou z žulové štípané dlažby,“ uvedl architekt projektu Lukáš Bílek ze studia ABM architekti. Součástí je také vytvoření veřejného prostranství.

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Investor má v Krkonoších za sebou několik realizací včetně apartmánového domu v Herlíkovicích. Revolučními změnami prošlo v minulých letech nedaleké centrum města Pec pod Sněžkou. Například v roce 2018 tam investor Martin Kubík otevřel komplex Svatý Vavřinec.

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