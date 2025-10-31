Hledač našel v Orlických horách množství munice, patrně patřila wehrmachtu

  12:02aktualizováno  12:02
Na starou munici narazil v úterý v Bartošovicích v Orlických horách na Rychnovsku detektorář se synem. Přivolali policii, hlídka pak rozhodla povolat pyrotechnika, který na místě pracoval dva dny. S bagrem vykopali přes sto kusů dělostřelecké munice. Podle policie rozsáhlý nález spadá zřejmě do období 2. světové války.
Nedaleko hraničního přechodu v Bartošovicích v Orlických horách vykopali velké množství munice.

Nedaleko hraničního přechodu v Bartošovicích v Orlických horách vykopali velké množství munice. | foto: Policie ČR

Nález staré munice v Bartošovicích v Orlických horách
Na louce v Bartošovicích v Orlických horách zasahoval pyrotechnik, údolím teče...
Nález staré munice v Bartošovicích v Orlických horách
Nález staré munice v Bartošovicích v Orlických horách
Osmačtyřicetiletý muž se obrátil na linku 158 v úterý po poledni. Nahlásil možný nález munice v lese přibližně 300 metrů od hraničního přechodu v Bartošovicích. Hlídka z Rokytnice prostor zajistila a provedla prvotní šetření.

„Oznamovatel uvedl, že při rekreačním hledání kovových předmětů pomocí detektoru kovů společně se svým nezletilým synem narazil v hloubce přibližně 30 centimetrů na podezřelý kovový objekt,“ sdělila mluvčí rychnovské policie Karolína Macháčková.

Odpoledne dorazil přivolaný policejní pyrotechnik, který začal s průzkumem. Menší část munice vykopali už v úterý, v noci místo střežili a pokračovali s těžkou technikou ještě ve středu.

Celkem se našlo 110 kusů dělostřelecké munice ráže 105 mm, 13 kusů ráže 75 mm a tři nábojky ráže 105 mm.

„Po ukončení průzkumu byla veškerá munice bezpečně převezena do specializovaného skladu v Ralsku,“ uvedla mluvčí.

Podle znalce, který se vojenskou historií v regionu zabývá, patří dělostřelecká munice ráže 105 mm a 75 mm k nejpoužívanějším v závěru 2. světové války. Jde o nejčastěji nalézané typy, časté na Rychnovsku i Mladkovsku.

„O nynějším nálezu jsem pouze zaslechl a viděl fotku. Pravděpodobně by mohlo jít o munici německého wehrmachtu, používanou v různých zbraních. Patrně nález souvisí s velkou jednotkou wehrmachtu do tří tisíc plně vyzbrojených vojáků, kterou fronta zablokovala v Bartošovicích. Píše o tom třeba kronika v Kunvaldu. Muži z Kunvaldu v květnu 1945 měli vojáky odzbrojovat, naštěstí to nedopadlo masakrem pro vesnici,“ říká znalec, který si ale nepřeje zveřejnit jméno.

Nedaleko hraničního přechodu v Bartošovicích v Orlických horách vykopali velké množství munice.
Nález staré munice v Bartošovicích v Orlických horách
Na louce v Bartošovicích v Orlických horách zasahoval pyrotechnik, údolím teče hraniční Divoká Orlice, v pozadí je kostel Navštívení Nejsvětější Panny Marie v polském Niemojowě.
Nález staré munice v Bartošovicích v Orlických horách
Podle jeho odhadu munici zakopali Češi, možná ještě Němci, když ji bylo třeba po válce zlikvidovat.

Policie apeluje na veřejnost, aby v případě nálezu jakéhokoli podezřelého předmětu, zejména takového, který může připomínat munici, výbušninu nebo jiný nebezpečný materiál, postupovala s maximální opatrností. Radí s předměty nemanipulovat a obrátit se na policii.

