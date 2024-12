Kraj zrušil dětský domov kvůli komplikacím s opravou, místo něj kupuje byty

Nové vedení Královéhradeckého kraje se rozhodlo přehodnotit stanovisko bývalých radních, kteří ještě před několika měsíci odsouhlasili úpravy projektu na rekonstrukci objektu dětského domova. Ta začala na jaře a měla stát 14,2 milionu korun bez daně.

Jenže po zahájení prací se přišlo na to, že část střechy je v havarijním stavu a práce se zastavily. Kraj dosud proinvestoval zhruba třetinu nákladů.

„Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci střechy v levém křídle objektu. Vícepráce však zatím zadány nebyly,“ uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.

Dodatečné náklady se podle mluvčího odhadují na šest milionů korun. To je pro kraj zásadní problém. Práce mají kromě střechy zahrnovat ubourání stěn třetího podlaží, stropu a příček ve druhém podlaží a jejich opětovné vyzdění.

„Vzhledem k výši ceny nelze uzavřít dodatek smlouvy, protože by se nevešel do limitu pro veřejnou zakázku,“ vysvětlil radní kraje pro investice a majetek Zdeněk Praus (ANO).

O tom, jak hejtmanství s budovou naloží, se má rozhodnout v příštích týdnech. Buď může vypsat novou zakázku na stavební práce a pro opravenou budovu později najít jiné využití, nebo může rozestavěný objekt prodat. Zatím rada rozhodla jen o tom, že se do budovy v Sedloňově již nevrátí dětský domov, jehož je kraj zřizovatelem.

Děti v nevyhovujícím internátu

„Je potřeba hledat pro děti jiné řešení. Chceme zde zkusit úplnou transformaci jako pilotní projekt v kraji. Už jsme nakoupili tři byty, do kterých se přesune víc než polovina dětí. Chceme dokoupit ještě další dva,“ popsala náměstkyně hejtmana pro školství a poslankyně Jana Berkovcová (ANO).

Královéhradecký kraj letos zahájil transformaci dětských domovů. Za 53,5 milionu korun nakoupil osm bytů pro celkem 43 dětí v různých částech kraje. Stěhovat se do nich mají v první polovině příštího roku. Tři byty v Rychnově nad Kněžnou jsou určené právě pro děti ze Sedloňova, které jsou od jara v provizorních podmínkách v prostorách bývalého internátu v Opočně.

„Podmínky v Opočně jsou tristní. Zaměstnanci dělají, co mohou, ale ten objekt není vhodný pro provozování dětského domova. Než čekat na opravu v Sedloňově, jeví se nám jako rychlejší varianta pořídit další byty,“ řekla Berkovcová.

Domácí prostředí do deseti let

Kraj by mohl zbylé děti přesunout do ostatních domovů, v nichž se uvolní místa po přesunu části dětí do bytů. V první vlně se do domácího prostředí přesune asi pětina dětí z domovů v kraji. Podle Berkovcové je to však až krajní řešení. „Nechceme s nimi hrát škatulata. Jsou zvyklé na nějaký kolektiv, na vychovatele. Rádi bychom je udrželi pohromadě,“ doplnila.

Hejtmanství nyní bude hledat kromě dvou dalších bytů také prostory pro vedení dětského domova. Samotná organizace totiž nezanikne, jen bude poskytovat služby na různých místech. Jednou z variant je, že by kraj na Rychnovsku koupil rodinný dům, v němž by vznikl jeden byt a zázemí pro ředitelství. Pořízení a úpravy bytů však mohou podle Berkovcové trvat minimálně další rok.

S rozhodnutím uspíšit transformaci domovů, která má celkově trvat deset let, souhlasí i opozice. Bývalá radní pro školství a později sociální oblast Martina Berdychová (VČ) už dříve řekla, že transformace předbíhá nutné opravy v Sedloňově.

„Situace v Sedloňově je nešťastná. Objekt měl být opravený už před lety. Navíc jeho umístění je proti současné filozofii, aby rodinné skupiny byly v prostředí, kde mají dostupnou školu i volnočasové aktivity, a aby nebyly zapadlé někde v horách a vyčleněné,“ míní Berdychová.