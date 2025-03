Zástupci hradecké Diecézní charity se setkali s Nikithou a její rodinou při nedávné monitorovací cestě do Indie. „Dozvěděli jsme se, že si ráda kreslí a modlí a že ji ve škole baví matematika. Do dvou let by měla dokončit základní cyklus léčby. Teprve pak budou lékaři schopni vyhodnotit, jak zabrala,“ uvedla Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové.

Rodina Nikithy zahrnuje otce Raviho, matku Rosie a dva mladší sourozence – bratra Prathipa a sestru Anu. Žijí v chatrči asi 100 kilometrů od města Bangalore.

„Pan Ravi pracoval jako nádeník v cihlárně, ale kvůli zraněním na noze a rukou nyní nemůže svou namáhavou práci vykonávat. Nemá ani nárok na žádný příspěvek pro osoby v pracovní neschopnosti. Jen příležitostně dostane od majitele cihlárny menší odměnu za nějakou nenáročnou práci. Paní Rosie je negramotná žena, která pracuje jako služebná a dělá domácí práce, aby také rodině zajistila nějaký příjem,“ popsala mluvčí charity Jana Karasová.

Dluh rodiny se zvyšoval

Rodiče vyprávěli o těžkostech, které museli překonat, když zjistili, že jejich nejstarší dítě onemocnělo leukémií. Byli zoufalí a nevěděli, jak se s touto situací vyrovnat. Půjčovali si peníze na léčbu a jejich dluh se stále zvyšoval.

„Úlevu jim přinesla až pomoc českých dárců, kteří přispěli do sbírky vyhlášené začátkem roku 2023 Diecézní charitou Hradec Králové. Díky ní může Nikitha docházet na pravidelnou léčbu, která je nezbytná pro její uzdravení,“ sdělila Karasová.

„Chci vyjádřit hlubokou vděčnost všem dárcům, kteří přispěli na léčbu Nikithy a dalších indických dětí v nouzi. Vaše štědrost a podpora jsou pro tyto rodiny neocenitelné. Díky vám mohou děti jako Nikitha dostat potřebnou léčbu a naději na uzdravení. Děkujeme vám za vaši pomoc a solidaritu,“ podotkla ředitelka Maclová.