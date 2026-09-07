Diecézní charita vypsala výběrové řízení na ředitele Oblastní charity H.Králové

Diecézní katolická charita Hradec Králové vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele či ředitelky Oblastní charity Hradec Králové. Dosavadní ředitel Vojtěch Šůstek skončil k 31. srpnu z osobních důvodů, řekla dnes ČTK ředitelka diecézní charity Anna Maclová. Možný nástup na uvolněný post je k 1. listopadu.
"Ředitelé Charit jsou v naší diecézi dle stanov jmenování na dobu čtyř let. Vojtěchu Šůstkovi skončilo druhé jmenovací období k 31. srpnu, rozhodl se dál ve funkci ředitele nepokračovat," řekla ČTK Maclová.
Podle ní za osm let svého působení odvedl dobrou práci. "Významně se zasloužil mimo jiné o výstavbu Hospice pro Hradecko s odlehčovací službou, vybudování zázemí pro pečovatelskou službu, rozvoj několika služeb. Za jeho práci mu velmi děkuji a přeji v dalším životě nové zajímavé výzvy," řekla ČTK Maclová.
Hradecká oblastní charita letos ve Stěžerách u Hradce Králové otevřela lůžkový hospic s odlehčovací službou v kraji. Stavba v areálu bývalé školy začala na podzim 2024. Celkové náklady na vybudování hospice byly zhruba 200 milionů korun, z toho na samotnou stavbu asi 180 milionů. Na Královéhradecku byla po tomto druhu zařízení dlouhodobě velká poptávka. V Královéhradeckém kraji je stěžerský lůžkový hospic druhým pobytovým zařízením odborné paliativní a hospicové péče. Od roku 1995 v kraji funguje lůžkový hospic v Červeném Kostelci na Náchodsku.
Oblastní charita Hradec Králové je nezisková charitativní a humanitární organizace, která poskytuje sociální, zdravotní a poradenské služby v domácím prostředí, ambulancích i pobytových zařízeních. Každý rok pomůže tisícům lidí z Hradce Králové a okolí. Je součástí celostátní sítě Charity Česká republika.
Působnost Diecézní katolické charity Hradec Králové je kromě Královéhradeckého a Pardubického kraje také v částech Libereckého a Středočeského kraje a také v části kraji Vysočina.