Diecézní charita vypsala výběrové řízení na ředitele Oblastní charity H.Králové

Autor: ČTK
  16:25aktualizováno  16:25
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Diecézní katolická charita Hradec Králové vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele či ředitelky Oblastní charity Hradec Králové. Dosavadní ředitel Vojtěch Šůstek skončil k 31. srpnu z osobních důvodů, řekla dnes ČTK ředitelka diecézní charity Anna Maclová. Možný nástup na uvolněný post je k 1. listopadu.

"Ředitelé Charit jsou v naší diecézi dle stanov jmenování na dobu čtyř let. Vojtěchu Šůstkovi skončilo druhé jmenovací období k 31. srpnu, rozhodl se dál ve funkci ředitele nepokračovat," řekla ČTK Maclová.

Podle ní za osm let svého působení odvedl dobrou práci. "Významně se zasloužil mimo jiné o výstavbu Hospice pro Hradecko s odlehčovací službou, vybudování zázemí pro pečovatelskou službu, rozvoj několika služeb. Za jeho práci mu velmi děkuji a přeji v dalším životě nové zajímavé výzvy," řekla ČTK Maclová.

Hradecká oblastní charita letos ve Stěžerách u Hradce Králové otevřela lůžkový hospic s odlehčovací službou v kraji. Stavba v areálu bývalé školy začala na podzim 2024. Celkové náklady na vybudování hospice byly zhruba 200 milionů korun, z toho na samotnou stavbu asi 180 milionů. Na Královéhradecku byla po tomto druhu zařízení dlouhodobě velká poptávka. V Královéhradeckém kraji je stěžerský lůžkový hospic druhým pobytovým zařízením odborné paliativní a hospicové péče. Od roku 1995 v kraji funguje lůžkový hospic v Červeném Kostelci na Náchodsku.

Oblastní charita Hradec Králové je nezisková charitativní a humanitární organizace, která poskytuje sociální, zdravotní a poradenské služby v domácím prostředí, ambulancích i pobytových zařízeních. Každý rok pomůže tisícům lidí z Hradce Králové a okolí. Je součástí celostátní sítě Charity Česká republika.

Působnost Diecézní katolické charity Hradec Králové je kromě Královéhradeckého a Pardubického kraje také v částech Libereckého a Středočeského kraje a také v části kraji Vysočina.

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