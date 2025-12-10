Verdikt je pravomocný. Muž podle závěru soudů vraždil v nepřímém úmyslu.
„Byla to situační záležitost. Reagoval na stres, byť naprosto neadekvátně,“ uvedl předseda odvolacího senátu Robert Fremr.
Obžalovanému hrozilo 15 až 20 let odnětí svobody. Podle soudce existovaly důvody pro uložení trestu v dolní polovině této sazby: mimo jiné to, že podle znalců není muž agresorem a jeho jednání bylo určitým excesem.
|
Na syna nezapomenu, řekl u soudu otec. Za smrt kojence dostal 18,5 roku
Šestatřicetiletý otec o syna pečoval, když byla matka dítěte přes den v práci. Letos 9. března mu dal dvě facky, zvedl ho do vzduchu a začal s ním agresivně třást, až se dítěti nekontrolovaně pohybovala hlava zepředu dozadu. Věděl přitom, že mu tímto počínáním může například zlomit vaz.
Bezvládného syna poté odhodil do kočárku a z místa odešel, aniž by o stavu syna informoval partnerku nebo přivolal pomoc. Kojenec se tak dostal do nemocnice až s několikahodinovou prodlevou poté, co se jeho matka vrátila ze zaměstnání. Po několika dnech hospitalizace zemřel na těžký poúrazový otok mozku.
Přiznání dnes odvolal, o lítosti nepadlo slovo
Znalci při pitvě zjistili i poranění staršího data a muž se následně přiznal k tomu, že na syna zaútočil obdobným způsobem už dříve. V dnešní závěrečné řeči přiznání odvolal a závěry znalců zpochybnil, soud mu ale neuvěřil.
|
Pětiměsíční dítě nepřežilo surové zacházení, jeho otce stíhají za vraždu
Muž svůj čin označil za zkrat, jehož příčinou byla frustrace z toho, že dítě pláče. „Žádné dítě zabít nechtěl, všechno to byl nešťastný vývoj událostí. Trest 18,5 roku mi připadá zu viel,“ řekl odvolacímu senátu mužův advokát Jaroslav Ortman.
Soudce Fremr se pozastavil nad tím, že od obžalovaného dnes nezaznělo jediné slovo lítosti.
Otec dítěte měl doposud jen jeden záznam v rejstříku trestů – v době, kdy hrál na výherních automatech, dostal roční podmíněný trest za majetkový trestný čin spáchaný vůči své matce a babičce.
|
16. října 2025