Muže z Královéhradecka čeká soud za smrt malého syna, obžalobu z vraždy odmítá

Státní zástupce obžaloval šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Viní ho i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu otec s kojencem nejprve třásl, aby ho utišil. Později ho udeřil do hlavy a hodil z půlmetrové výšky do kočárku. Dítě zemřelo. Muži hrozí až výjimečný trest.
Krajský soud v Hradci Králové.

Krajský soud v Hradci Králové.

Policie začala muže stíhat letos v březnu kvůli těžkému ublížení na zdraví. V té době byl kojenec v nemocnici v přímém ohrožení života. Poté, co dítě zemřelo, a policisté získali znalecký posudek, případ v červenci překvalifikovali na zvlášť závažný zločin vraždy.

„Krajské státní zastupitelství podalo na dotyčného muže obžalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Žalobce se ztotožnil s návrhem policie. V prvním skutku se jedná o těžké ublížení na zdraví, ve druhém o vraždu,“ potvrdil pro redakci iDNES.cz mluvčí krajských žalobců Pavel Bužga.

Novinky.cz upozornily, že první ze skutků se měl stát již začátkem letošního roku, kdy muž třásl dítětem, aby je utišil. Druhý čin byl patrně neurvalejší a skončil převozem do nemocnice. Podle CNN Prima News se to stalo, když otec pečoval o syna sám, matka po svém návratu přivolala záchranáře.

Podle Novinek se muž přiznal k tomu, že s dítětem manipuloval, ale odmítl jakýkoli úmysl ho zabít. Překvalifikování na vraždu a výrazně vyšší trestní sazba se mu nelíbí.

„Hovořil jsem dnes s klientem, za kterým jsem byl ve vazební věznici. Jednoznačně nesouhlasí ani s jednou právní kvalifikací a už vůbec ne s vraždou. První skutek rozporuje zcela, u druhého žádá návrat k právní kvalifikaci těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. Připravil si k tomu prohlášení, které přednese u soudu,“ řekl v pondělí Novinkám obhájce Jaroslav Ortman, který již obžalobu obdržel.

Obžalovanému hrozí trest 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

