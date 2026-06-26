Divadelní festival Regiony v Hradci Králové vidělo 49.000 lidí, méně než loni

Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové, který začal 19. června a dnes končí, přilákal 49.000 návštěvníků. Loni na festival přišlo asi 57.000 lidí. Tématem letošního 31. ročníku byl dialog. Přehlídka nabídla 394 představení, produkcí, koncertů, debat, tvůrčích dílen a dalších akcí. ČTK o tom dnes informoval mluvčí festivalu Martin Sedláček.
"Zahraniční tituly se letos dočkaly výrazného diváckého ohlasu a potvrdilo se tak, že publikum Regionů má odvahu a chuť objevovat a nechat se překvapovat divadlem vycházejícím z jiných kulturních kontextů, než je ten náš," uvedl ředitel královéhradeckého Divadla Drak a člen dramaturgické rady festivalu Tomáš Jarkovský.
Mezi výrazné momenty letošního ročníku podle něj patřily hudebně-divadelní interpretace Shakespearova Macbetha A Macbeth Song katalánského souboru La perla 29 a britské kapely The Tiger Lilies, francouzská inscenace Fathers souboru La Compagnie Babel a nizozemský punkový retro-kabaret Brass souboru Muziektheater BOT.
Letošní téma dialogu se podle pořadatelů přeneslo do dramaturgie i atmosféry festivalu. "Diváci a divačky Regionů opět potvrdili, že jsou otevření dialogu, který se odehrává mezi jevištěm a hledištěm a spolu s vystupujícími umělci jsou připraveni sdílet prostor pro silný společný kulturní zážitek," uvedla ředitelka neziskové organizace Kontrapunkt Barbora Hodonická.
Festival Regiony patří k nejvýznamnějším letním divadelním akcím v Česku. Hlavní program letos čítal 307 produkcí, z nichž dvě třetiny tvořily divadelní inscenace. Zájem diváků podle pořadatelů provázel jak placená představení, tak program s volným nebo dobrovolným vstupným. Festival se konal na 30 místech v historickém centru města.
Příští ročník festivalu, jehož pořadateli jsou Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a Kontrapunkt, bude od 18. do 25. června 2027.