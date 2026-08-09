RECENZE: Horor s atmosférou, tušené zlo. V Draku inscenují Čarodějova učně
Syrová lužická legenda zpracovaná libereckým rodákem Otfriedem Preusslerem se podle spoluautorů, dramaturgyně Barbory Kamenické Pokorné a uměleckého šéfa proslulé loutkářské scény, režiséra Jakuba Vašíčka, proměnila v sugestivní horor pro starší a pokročilou mládež.
Pro divadelníky jde o lekce úspornosti, gradace napětí a výsostných divadelních kouzel, v nichž hraje každé světlo i prostorový zvuk. Ten je pro Krabata prvkem nejpodstatnějším.
A nejde jen o živé zpěvy a hudbu Daniela Čámského, která se opírá o kouzelné lidové nápěvy. Jestli v Bílém tesáku a kafkovské Proměně umocňuje děj všudypřítomná live kamera, tady jde o propracovanou akustiku, jež souzní s lužickosrbským příběhem i dřevěnou masivní scénou Karla Czecha.
Starý mlýn připomíná strašidelný mechanický betlém, monotónní běh s černými loutkami postav i ptáků a občasný oheň děsí víc než potoky krve.
|
RECENZE: Kdo to neví, neví nic! říkal Hron o věčném hledání. Drak mu přitakává
Preussler svého Čarodějova učně, jehož nezaměnitelně v roce 1978 zvěčnil v animovaném filmu Karel Zeman, pojednal jako vlastní reflexi hořkého mládí za nacismu.
Mistr s vůdcovskou dikcí
Také Krabata Drak, aniž by mu upíral sušilovsky krutou osudovost starých morytátů, vypráví s moderním přesahem až k Orwellově klasice 1984 či s uchrchlaným amplionem k politickým procesům u nás v 50. letech. Zlo je neviditelné, strach paralyzující, rituály neměnné, situace ideální pro donašeče, tedy atmosféra, v níž je hřbitov na dohled a rebel podezřelý.
Neviditelný Milan Žďárský svého Mistra modeluje děsuplným hlasem s vůdcovskou dikcí, s níž často parafrázuje orwelovské „Pravda je mistr, Mistr je pravda“.
Barbora Kamenická Pokorná a Jakub Vašíček podle Otfrieda Preusslera: Krabat
divadlo Drak
premiéra 28. února 2026
režie: Jakub Vašíček
hudba: Daniel Čámský
scénografie: Karel Czech
scénář: Barbora Kamenická Pokorná a Jakub Vašíček
dramaturgie: Barbora Kamenická Pokorná
hrají: Šimon Dohnálek, Barbara Jarkovská Humel, Luděk Smadiš, Pavla Lustyková, Zbyněk Rohlík, Edita Dohnálková Valášek, Milan Žďárský
Spolehlivě sehraný herecký soubor na temném jevišti střídá sotva postřehnutelné proměny scény i práci s loutkami, překvapuje muzicírováním. Režie zúročí každý kout i nouzový východ, v němž lze na okamžik zahlédnout trochu útěšného lučního světla.
Šimon Dohnálek v roli Krabata je ryze současným hrdinou s mluvou středoškoláka, Barbara Jarkovská Humel vypravěčkou, zpěvačkou i matkou z Krabatových snů, Luděk Smadiš, Pavla Lustyková a Zbyněk Rohlík ztělesňují ve zkratkách oběti režimu čarodějova mlýna.
Edita Dohnálková Valášek v úloze Kantorky je už od Sedmera krkavců archetypem citlivé, milující a statečné dívky, jež mate zdánlivou křehkostí.
Vše včetně herecké stylizace je podřízeno hororové atmosféře, byť čas plyne pocitově pomaleji než u jiných drakovských počinů. Přesto se dostaví silný divadelní zážitek a k tomu důkaz, že zlo je velké tak jako náš strach.
Vaše fotky z PrahyDalší fotky
KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...
Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem
Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili. Místo ale už za pár let čeká obří proměna. Nový terminál propojí železnici s novou linkou metra D....
Na Chrudimsku se srazil motocykl s autem, silnice uzavřená, zasahoval vrtulník
Nehoda motocyklu s nákladním autem u obce Perálec na Chrudimsku uzavřela silnici druhé třídy číslo 358. Kvůli zranění motorkáře na místě zasahoval záchranářský...
Hasiči zasahují u požáru domu v centru Liberce, oheň dostali pod kontrolu
V centru Liberce hasiči likvidují od dnešního podvečera požár domu v Nerudově ulici. Oheň vzplál na střeše objektu. Celkem 15 osob opustilo budovu ještě před...
V centru Liberce hořel dům, z okolních budov se evakuovalo 15 lidí
Na libereckém Nerudově náměstí zachvátily plameny dvoupatrový dům. Podle zasahujících hasičů se událost obešla bez zranění, požár dostali před 19. hodinou pod kontrolu.
V Karlových Varech hoří část lázeňských lesů nad Tuhnickou stezkou
V Karlových Varech hoří část lázeňských lesů nad Tuhnickou stezkou, informoval ČTK mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. "Aktuálně zasahujeme u požáru...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
V Karlových Varech hoří část lázeňských lesů nad Tuhnickou stezkou
V Karlových Varech hoří část lázeňských lesů nad Tuhnickou stezkou, informoval ČTK mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. "Aktuálně zasahujeme u požáru...
Novoměstští se radují z nové plovárny. Průhlednost vody se časem zlepší
Voda v zeleném tónu, hustá tráva, nové bistro. Stovky návštěvníků si v Novém Městě nad Metují na Náchodsku užívali první koupání na čerstvě dokončené biotopové plovárně. Slávu zažíval areál v ohybu...
Kvůli požáru byla v Lokti uzavřená silnice, neprůjezdná je cyklotrasa do Údolí
Kvůli požáru zalesněného svahu v Revoluční ulici v Lokti byla dnes odpoledne několik hodin uzavřená silnice přes Údolí do Horního Slavkova. Hasičům se podařilo...
U Horské Kvildy na Šumavě zemřel při nehodě motocyklista,narazil do stromu
U Horské Kvildy na Šumavě zemřel dnes odpoledne motorkář. Podle mluvčí policistů Hany Kroftové muž narozený v roce 1974 pravděpodobně nezvládl řízení a narazil...
Karviná letos obnovila tři plastiky, do oprav investovala téměř 230.000 korun
Karviná letos nechala odborně obnovit tři plastiky ve veřejném prostoru. Město do jejich oprav, čištění a konzervace investovalo téměř 230.000 korun....
Okolo stanice metra Radlická pokračuje stavba nového vstupu do pražské podzemky.
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Dlouhá řada výdejních boxů v Praze 10-Strašnicíc.Výdejní boxy v metropoli přibývají jako houby po dešti.
Prostějovská radnice zprovoznila digitální mapu městských hřbitovů
Interaktivní digitální mapu městských hřbitovů, pomocí které lidé snadno najdou místo posledního odpočinku svých příbuzných či známých, zprovoznila radnice v...