RECENZE: Kdo to neví, neví nic! říkal Hron o věčném hledání. Drak mu přitakává
Oslavou neokázalou, ale ve vrcholných místech až zázračnou, alespoň u dospělého diváka, jenž ví, jak mnohdy dokážou na jevištích dunět tvůrčí ega a jak bývá těžké, hlavně u činohry, rozšifrovat všechny inscenační zapeklitosti, v nichž autor zůstává tím posledním.
Omlouvám se za delší prolog, zejména je-li nová inscenace v dramaturgicko-režijním vedení drakovských šéfů Tomáše Jarkovského a Jakuba Vašíčka stavěna pro dětské publikum od 7 let, ale musel jsem na to myslet, zvlášť při závěrečné metafoře času, tak obyčejné, přitom z nejsilnějších.
Škola Hron, věnovaná hradeckému divadelníku a pedagogu Janu Dvořákovi, je poctou skutečnému profesorovi zdejšího gymnázia Jakubu Hronovi Metánovskému (1840–1921).
Stačí v názvu změnit poslední písmeno a Komenského idea se mění až v absurdní sled novotvarů, kdy délka je dluha, učitel zpyták, student bažák, elektřina mluno a klobouk pokrývač pohlavní. Každá veličina je záminkou pro jevištní situace na hraně přednášky, fyzického divadla a grotesky.
Výstředního profesora, předobraz Járy Cimrmana, výstižně charakterizoval jeho student Karel Čapek jako „dona Quijota 19. století, jehož Dulcineou byla věda“. Slavný spisovatel dokonce vlastnil jako první jeden z Hronových vynálezů buňát nekotitelný, tedy nepřevrhnutelný kalamář. A prý se hned polil.
Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček: Škola Hron
Divadlo Drak
premiéra 11. října 2025
režie: Jakub Vašíček
hudba: Daniel Čámský
scénář: Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček
scénografie: Karel Czech
dramaturgie: Tomáš Jarkovský
hrají: Milan Hajn, Dominik Linka, Johana Vavřínová, Zbyněk Rohlík, Petr Seiner, Jan Čipčala
Právě kontrast nadšenecké výuky s průtokem fyzikálních důkazů a neustále selhávajících nebo pošetilých vynálezů, ať už jde o zprůměrované boty do bláta, sloní balon či o bezkolejný vozohyb, dává inscenaci rytmus a tah, opojení z objevu a jeho důkazu je nakažlivé, selhávání výrobků až nesmyslných posmutnělé, přesto důstojné a nehodné výsměchu.
Profesora hraje znamenitý Milan Hajn, ostře konturovaný energický průvodce v hronovském kostýmu výstředníka strhává až obrozeneckou horlivostí. Byť mluví překotně a divák si mnohé přeloží až z programu, jde publikum z prvních školních ročníků oddaně s ním, herec s dětmi neustále udržuje kontakt.
Nejen fyzikální jevy, ale i další potřebné role s lehkostí hrají Johana Vavřínová, Dominik Linka, Zbyněk Rohlík a technici Jan Čipčala s Petrem Seinerem, sehraní herecky, technicky i muzikálně, živá hudba Daniela Čámského sahá od flétnového jazzrocku k pařížskému šansonu z ulice přes dance až k dobovému pohřebnímu vícehlasu.
|
Nesnáším pitvoření, říká Linka. V Antigoně stíná hlávky, v Sonetech je něžný
K tradičním drakovským kouzlům patří cesta do Francie za etalonem metru.
Chesterton pravil, že lidstvo nezajde na nedostatek objevů, ale údivu. Hron i Drak mu přitakávají. Inscenace je pokornou poklonou dojemnému donkichotství a nakažlivé vášni pro otázky, vědu, svět a vůbec objevování, co na tom, že už objeveného.
Na otázku, proč to podivín Jakub Hron vůbec dělal, měl sám tu nejlepší odpověď: „Kdo to neví, neví nic!“
Vaše fotky z PrahyDalší fotky
Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích
Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...
Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956
Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...
Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou
Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?
Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...
Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví
Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...
Mechanika má duši. Hledáme, jak ji oživit, říká učitel jediného hodinářského oboru
Je unikátní. Jedinečné. V celém Česku a Slovensku jen jedno jediné. V Jihlavě učí mladé učně hodinářskému řemeslu. Zdejší učiliště za 71 let své existence odchovalo 1 636 hodinářů. Odborníků, kteří...
Folklorní soubor Písečan oslavil 50 let. Udržuje kroje a tradice z Prácheňska
Děvčata se ráda zdobí, kluky zase baví společné akce a parta. To je recept folklorního souboru Písečan z Písku na to, jak si udržet děti a mládež. Letos oslavil padesát let své existence a rozhodně...
Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy začaly v pátek na většině místech v centru města. Slavnostní zahájení doprovodili pekelní krampusové, zpěvák Sebastian a...
Česká Třebová zvažuje vyhlídku na Robově kopci, vyhlásí soutěž pro studenty
Česká Třebová na Orlickoústecku zvažuje, že na Robově kopci postaví vyhlídku. Vyhlásí studentskou architektonickou soutěž, kterou na jaře příštího roku...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Od soboty 15. listopadu až do odvolání je dočasně zrušené poptávkové otevírání dveří v celé síti metra. Je to způsobené šířením hapatitidy A a po domluvě s hygienickou stanicí hl.m. Prahy. Snad se to...
Praha 6
Výtvarný počin studentů pedagogického gymnázia v průchodu železniční stanice Praha-Podbaba
Praha 6
Nová výzdoba v podchodu železniční stanice Praha Podbaba vytvořená studenty gymnázia na Evropské 33.
Žila jsem na okraji a pak přišel úspěch, říká fotografka se zlínskými kořeny
Jméno Libuše Jarcovjákové ještě nedávno znal jen úzký okruh fanoušků fotografického umění. Letos v srpnu však byl celovečerní dokument, který s ní natočila režisérka Klára Tasovská, nominován na...
Hasiči v Olomouckém kraji likvidovali v noci tři větší požáry
Hasiči v Olomouckém kraji likvidovali v noci na dnešek tři větší požáry. Šlo o požár neobydlené nemovitosti v Olomouci - Holici, požár štěpky v Kozlově na...
V Kolíně si budou moci lidé zážitkovou hrou vyzkoušet, jak se žije s demencí
V Kolíně si budou moci lidé od příštího roku vyzkoušet, jak se žije nemocným s demencí. Zážitek jim zprostředkuje hra Demetrix. Hru určenou sociálním...
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...
Internisté v Česku upozorňují, že jejich kapacity brzy narazí na strop
Interní ambulance jsou podle odborníků v tuzemsku mezi specializovanými pracovišti jedny z nejvytíženějších. Lékaři tam provedou ročně přibližně 2,5 milionu...
Po zavedení nočního zákazu parkování dodávek zmizelo z ústecké čtvrti asi 40 aut
Po vyhlášení nočního zákazu parkování dodávek v ústecké čtvrti Dobětice letos v létě ubylo asi 40 aut. Obvod Severní Terasa, který opatření kvůli nedostatku...