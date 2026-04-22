Divadlo Drak uvede počátkem května premiéru pohybové grotesky To je hračka!

Královéhradecké loutkové Divadlo Drak uvede 2. května premiéru inscenace To je hračka! Jedná se o hravou pohybovou grotesku určenou divákům od tří let. Hru v režii Veroniky Poldauf Riedlbauchové představí divadlo na hlavní scéně. Bude to třetí a poslední premiéra Divadla Drak v současné divadelní sezoně, informovala dnes ČTK jeho mluvčí Martina Marková
Nonverbální inscenace rozehrává příběh malé holčičky, která objeví tak trochu zapomenutý dětský pokojíček plný rozbitých hraček. Rozhodne se jim znovu vdechnout život, ukáže se však, že to vůbec není jednoduchý úkol.
"Autorské trio Riedlbauchová – Stránská – Čtvrtník s citem pro pohyb, gag a hravou absurditu oživuje svět dětské fantazie, kde se věci skládají trochu naopak a trochu naruby," dodala Marková. Tvůrčí tým doplňuje scénografka Marianna Stránská, autor hudby Jan Čtvrtník a dramaturgové Tomáš Jarkovský s Barborou Pokornou.
Vstupenky lze rezervovat do 27. dubna telefonicky nebo e?mailem přes rezervační odkaz.
Divadelní scéna vznikla v Hradci Králové v roce 1958 jako Východočeské loutkové divadlo. Drak se v názvu divadla objevil v roce 1968. Divadlo vychází z české loutkářské tradice a je jednou z nejvýznamnějších českých loutkových scén. Své postavení Drak podtrhl také provozováním Mezinárodního institutu figurálního divadla. Od roku 2010 nabízí v Labyrintu Divadla Drak možnost vyzkoušet si, jak vzniká divadelní inscenace. Divadlo Drak je také spoluorganizátorem mezinárodního festivalu Regiony, který se koná na začátku léta v Hradci Králové.