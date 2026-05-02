Divadlo Drak uvedlo v premiéře pohybovou grotesku pro děti To je hračka!

Královéhradecké loutkové Divadlo Drak dnes uvedlo třetí, poslední premiéru současné divadelní sezony, pohybovou inscenaci To je hračka! Hru v režii Veroniky Poldauf Riedlbauchové uvedlo na hlavní scéně. ČTK o tom informovali zástupci divadla. Jedná se o hravou pohybovou grotesku určenou divákům od tří let.
Tvůrčí tým doplňuje scénografka Marianna Stránská, autor hudby Jan Čtvrtník a dramaturgové Tomáš Jarkovský s Barborou Pokornou. Hrají Luděk Smadiš, Petra Cicáková, Edita Dohnálková Valášek a Šimon Dohnálek.
"Hravý, rozpustilý a trochu popletený svět nové inscenace je určen pro děti od tří let a jejich fantazii, která dokáže spravit i to, co už se zdálo dávno rozbité," sdělila mluvčí divadla Martina Marková..
Nonverbální inscenace rozehrává příběh malé holčičky, která objeví tak trochu zapomenutý dětský pokojíček plný rozbitých hraček. Rozhodne se jim znovu vdechnout život, ukáže se však, že to vůbec není jednoduchý úkol, informuje na webu divadlo.
Divadlo Drak vychází z české loutkářské tradice a je jednou z nejvýznamnějších českých loutkových scén. Provozuje také Mezinárodní institut figurálního divadla. Od roku 2010 nabízí v Labyrintu Divadla Drak možnost vyzkoušet si, jak vzniká divadelní inscenace. Divadlo Drak je také spoluorganizátorem mezinárodního festivalu Regiony, který se koná na začátku léta v Hradci Králové.
Divadelní scéna vznikla v Hradci Králové v roce 1958 jako Východočeské loutkové divadlo. Drak se v názvu divadla objevil v roce 1968.