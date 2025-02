Řidičům v Orlických horách došla trpělivost, auta nechávají i na mýtině

Nové parkoviště má vzniknout na stejném místě, kde nyní auta stojí. Přípravy se však vloni kvůli vyšetřování úřadů zastavily.

Reportér iDNES.cz si všiml zaparkovaných vozů na mýtině v sobotu, podle starostky Deštného Simony Vlkové (Žijeme pro Deštné) tam řidiči začali odstavovat auta už minulou středu.

„Od středy se parkuje i na vykácené ploše, která parkovištěm není. My jako obec to však neřešíme, není to náš pozemek. V sobotu jsem to viděla na vlastní oči. Upřímně, byla jsem ráda, že mám ve tři odpoledne kde zaparkovat,“ řekla iDNES.cz starostka.

Lesní pozemky patří majiteli rychnovského zámku Janu Kolowratovi Krakowskému. Správce jeho majetku o situaci ví, ale o víkendu ji kvůli náporu turistů toleroval.

„Když je hezké počasí, jarní prázdniny, hory jsou plné lidí. Auta na vykácené ploše jsou vlastně stále na lesním pozemku, ale s ohledem na tristní situaci s parkováním to zmírnilo tlak na oficiální parkovací plochu obce. Na druhou stranu parkování na divoko přináší často víc odpadků a exkrementů v lese,“ upozornil správce kolowratského majetku Martin Fojt.

Půda zamrzla

Oblast Šerlichu je v zimním období pravidelně pod kontrolou policie, která zajišťuje především průjezdnost silnice na Orlické Záhoří. Krajská policejní mluvčí Magdaléna Vlčková přiznala, že hlídky zatím parkování na mýtině řešily jen domluvou.

„Uplynulý víkend jsme zaznamenali, že řidiči parkovali na Šerlichu i na ploše, která není určena pro parkování. Policisté zatím řidiče na tuto skutečnost upozorňovali a přestupce řešili domluvou, avšak do budoucna bude zjištěné parkování vozidel na této ploše řešeno ve standardním režimu, tolerovat jej nebudeme,“ sdělila Vlčková.

Průjezd vozidel na plochu vykáceného lesa umožnily tuhé mrazy. Prostor je nezpevněný a na okrajích má příkopy. Podle starostky Deštného bylo před několika týdny vedle parkoviště zázemí pro Orlický maraton.

„Nevím, že by to někdo srovnával, aby mohla projet auta. Při maratonu tam měli základnu. Byla tam auta a chodili lidé, tím se to asi mohlo udusat a řidiči toho využili,“ prohlásila Vlková.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Podle Martina Fojta by řidiči neměli zbytečně riskovat. Až mrazy povolí, mohl by se sníh bořit a auta uvíznout.

„Bohužel Česká inspekce životního prostředí svým současným rozhodováním blokuje dokončení parkoviště, které je již několik let schválené v územním plánu obce. Je velice smutné, že tímto způsobem ochrany životního prostředí na to nejvíce doplácí návštěvníci Orlických hor a příroda samotná“ dodal Fojt.

Čas se krátí

Rozšíření parkoviště na Šerlichu získalo loni v srpnu souhlasné stanovisko ve zjišťovacím řízení o vlivu na životní prostředí. Přípravy však zamrzly kvůli šetření České inspekce životního prostředí (ČIŽP), která lesníkům za to, že vytrhávali pařezy a urovnávali terén, uložila pokutu 900 tisíc korun za neoprávněné použití lesní půdy. Majitelé se proti rozhodnutí odvolali a u ministerstva zemědělství uspěli. Inspekce nyní už dva měsíce připravuje nové rozhodnutí.

„Názor ministerstva je pro nás závazný, rozhodnutí očekávám za jeden či dva měsíce,“ sdělil bez podrobností Jan Rybář z hradeckého inspektorátu ČIŽP.

Lesníci tvrdí, že pouze upravili terén a v této fázi je místo připraveno k použití zalesňovacího stroje. Podle zákona musejí plochu do dvou let od těžby zalesnit. Lhůta doběhne letos v červnu. Aby tam mohlo vzniknout parkoviště, museli by do té doby požádat o vyjmutí pozemků z plnění funkce lesa. Jenže to nyní blokuje vyšetřování inspekce.

Pokud se situace nevyřeší a lesníci do prostoru budou muset vysázet nové stromy, bude to rána nejen pro Deštné, ale především pro turisty. Společný projekt obce a Jana Kolowrata Krakowského totiž počítá s tím, že na vykáceném prostoru bude zřízena většina nových parkovacích míst. Bez pozemků Kolowrata by celý plán padl.

„To by pro nás byla katastrofa. Zmenšení projektu nedává smysl, protože stávající parkoviště zaberou autobusy a na náš pozemek se vejde 80 aut. Byli bychom na stejné kapacitě jako teď,“ varovala už dříve Vlková.

Situaci sleduje také Královéhradecký kraj, který na budování parkoviště slíbil spoluúčast.

„Není to jen záležitost obecního významu, ale regionální. Je to jedno z nástupních míst na magistrálu, proto tam je takový tlak veřejnosti,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro cestovní ruch Jiří Štěpán (SOCDEM).