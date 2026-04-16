Dlouholetý starosta Jičína Jan Malý (ANO) post v čele města obhajovat nebude

Dlouholetý starosta šestnáctitisícového Jičína Jan Malý (ANO) se v říjnových komunálních volbách o místo starosty již ucházet nebude. Jedničkou kandidátky ANO by měla být místostarostka Alena Stillerová. ČTK to dnes řekl předseda jičínské organizace ANO Miroslav Kodydek. Hnutí ANO volby v Jičíně v čele s advokátem Malým vyhrálo v letech 2014, 2018 a 2022. Starostou je Malý od roku 2014.
Alenu Stillerovou by do čela kandidátky měl potvrdit sněm jičínského ANO v květnu, uvedl Kodydek. Stillerová je místostarostkou od podzimu 2022. Cílem ANO je podle Kodydka volby v Jičíně opět vyhrát a podílet se dál na vedení města. Z projektů, které radnice bude v následujícím období řešit, uvedl dokončení stavby odpočinkové zóny Cidlina, rekonstrukci divadla nebo nové řešení autobusového nádraží.
"Po třech volebních obdobích, kdy jsme byli úspěšní, a s ohledem na svůj věk jsem došel k závěru, že již na lídra kandidovat nebudu," řekl ČTK Malý, kterému bude letos v říjnu 75 let. Na kandidátce ANO však bude, chtěl by obhájit funkci zastupitele.
Při posledních volbách v roce 2022 hnutí ANO volby v Jičíně vyhrálo ziskem 25 procent hlasů a sedmi mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Koalici vytvořilo potřetí v řadě s lidoveckým Sdružením pro Jičín a Volbou pro město. V zastupitelstvu má trojkoalice nejtěsnější většinu 11 hlasů. V opozici jsou Patrioti a sportovci pro Jičín, ODS s podporou STAN, Jičínský demokratický klub a SPD.