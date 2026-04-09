Do finále soutěže na nové centrum Špindlerova Mlýna postoupily tři týmy

Do finále mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové centrum Špindlerova Mlýna postoupily tři týmy, české ateliéry ADR, OV Architekti a slovenské studio Sadovsky & Architects. Jejich návrhy lidé uvidí v sobotu 6. června v centru města. ČTK o tom dnes informovali zástupci developerské společnosti Penta Real Estate.
Dříve zaznívaly obavy, že plány developera nebudou pro místní obyvatele příznivé. Někteří místní se obávají toho, aby nevznikly prázdné investiční byty, které nebudou trvale obývané. Náklady stavby zatím nejsou známy.
Tříkolová soutěž se koná podle soutěžního řádu České komory architektů. Cílem soutěže, vyhlášené společností Penta Real Estate ve spolupráci s městem Špindlerův Mlýn, je najít nové urbanistické a architektonické řešení centra města na levém břehu Labe.
"Porota ve spolupráci se zástupci města a investora formulovala doporučení pro další rozpracování návrhů. Nyní jsme zvědaví, jak tři postupující týmy své návrhy finálně rozvinou," uvedl předseda soutěže Igor Marko.
Termín odevzdání návrhů ve třetí fázi soutěže je 22. května. Poté budou návrhy představeny veřejnosti, lidé o nich budou moci na místě debatovat s architekty a zaslat své připomínky a komentáře. Odborná porota je obdrží před svým hodnocením, které bude součástí závěrečného třetího soutěžního workshopu 19. června.
"Druhý soutěžní workshop potvrdil vysokou kvalitu a různorodost návrhů a umožnil vybrat finálovou trojici. Jejich dopracované návrhy vystavíme přímo v centru města, kde o nich budeme společně s autory, odbornou porotou i zástupci města debatovat s veřejností," uvedl výkonný ředitel Penta Real Estate David Musil.
Podle něj je cílem vytvořit v centru horského střediska, v jehož středu je brownfield, živé, moderní a komunitní místo s bydlením, službami i kvalitním veřejným prostorem, které bude fungovat celoročně. "A to nejen pro turisty, ale především pro místní," dodal Musil.
Starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura (Špindlerův Mlýn - město s vizí) vítá, že postup soutěže je transparentní a že se představení zúčastnila také většina kolegů ze zastupitelstva.
"Zejména bych ale chtěl pozvat všechny Špindleráky i návštěvníky Špindlerova Mlýna na první červnovou sobotu. Budou si moci během odpoledne prohlédnout jednotlivé návrhy, popovídat si s jejich autory a zanechat porotě své komentáře," uvedl Jandura.