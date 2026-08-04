Do komunálních voleb v Hradci Králové podalo kandidátku deset subjektů

Přihlášky k registraci pro říjnové komunální volby v Hradci Králové podalo deset subjektů. ČTK to dnes řekla Renata Vaňková z hradeckého magistrátu. Podrobnosti k jednotlivým kandidátkám nesdělila. Před čtyřmi lety jich bylo 16. Volby se uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Voliči v komunálních volbách v Hradci Králové budou opět vybírat 37 zastupitelů.
Hradecká radnice nyní předložené kandidátní listiny zkontroluje. Zmocněnci kandidujících stran budou pak mít možnost případné nedostatky odstranit. O registraci či odmítnutí přihlášky úřad rozhodne do 22. srpna.
Kandidátní listiny registračnímu úřadu do termínu k dnešním 16:00 podaly podle informací hradeckého magistrátu hnutí ANO 2011, koalice KSČM a Sociální demokracie nazvaná Hradecká levice, dále ODS, koalice hnutí Hradecký demokratický klub (HDK) a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků a dále také koalice Náš Hradec složená z Našeho Česka, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradeckých patriotů a Volby pro město. Kandidátku podala také koalice Piráti a Starostové, koalice PRO Právo Respekt Odbornost, Svobodní PŘÍSAHA občanské hnutí, dále hnutí Salon republiky 21, sdružení SPD, Motoristé sobě, Trikolora a nezávislí a sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL.
Jedničkou koalice HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků bude primátorka Pavlína Springerová (HDK). Z místa na konci kandidátky koalici podpoří poslanec a předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
V čele uskupení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL bude ředitelka krajského Centra uměleckých aktivit Martina Erbsová (Změna a Zelení). Na šestém místě bude kandidovat poslanec Jiří Vojáček (KDU-ČSL).
Lídrem hnutí ANO, které je v Hradci Králové v opozici, bude advokát a předseda zastupitelského klubu Lukáš Fiedler. Dosavadní zastupitel a od loňského října poslanec Denis Doksanský (ANO) do hradeckého zastupitelstva kandidovat nebude.
Samostatně jde v Hradci do voleb také ODS, jejímž lídrem bude manažer a současný městský radní Martin Soukup. Lídrem koalice Pirátů a STAN bude produkční pěveckého sboru Boni pueri Kamil Kubica. Z pátého místa se do zastupitelstva pokusí dostat někdejší hradecký primátor a bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Dvořák také v Hradci Králové kandiduje na senátora.
Jedničkou koalice Náš Hradec bude senátor Jan Holásek, který bude zároveň na Královéhradecku senátorský post obhajovat.
Uskupení Salon republiky 21 povede do voleb náměstkyně primátorky Ilona Dvořáková, dvojkou bude bývalý náměstek primátora Jindřich Vedlich a třetí nynější náměstek primátorky Adam Záruba, který ke konci března opustil uskupení Změna pro Hradec.
Koalici tří subjektů PRO, Svobodní a Přísaha povede podnikatel a představitel Svobodných v Hradci Králové Roman Pátek, ze symbolického posledního místa ji podpoří předseda strany PRO a poslanec Jindřich Rajchl. Sdružení SPD, Motoristé sobě, Trikolora a nezávislí k dnešní 16:00 informace o kandidátech nezveřejnila.
Hradec Králové řídí koalice čtyř subjektů, a to koalice HDK a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyři strany koalice mají 18 mandátů, většinu v 37členném zastupitelstvu opírají o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO. Hnutí ANO, Rozvíjíme Hradec a SPD jsou v opozici.