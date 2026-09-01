Do konkurzu na vedení hradeckého zdravotnického holdingu se přihlásilo pět lidí

Do konkurzu na vedení Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje (ZHKHK), který zastřešuje v regionu krajské nemocnice, se přihlásilo pět kandidátů. Lhůta pro podání přihlášek skončila 31. srpna ve 14:00. Výsledek by mohl být známý do konce října, řekl dnes ČTK mluvčí kraje Dan Lechmann. Vybraný uchazeč bude odpovědný za strategické řízení společnosti a bude se podílet na koordinaci a rozvoji sítě krajských zdravotnických zařízení.
"Zájem pěti kandidátů vnímáme jako velmi dobrý základ pro další průběh výběrového řízení. Nyní bude následovat posouzení splnění stanovených podmínek a následně samotné hodnocení uchazečů včetně osobních pohovorů. Cílem je vybrat zkušeného a schopného manažera, který bude mít jasnou představu o dalším směřování holdingu a krajského zdravotnictví," uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž (ANO).
Holding vyhlásil výběrové řízení na člena představenstva společnosti s předpokladem výkonu funkce předsedy představenstva v červnu. Změny souvisí s květnovým úmrtím šéfa holdingu Tomáše Halajčuka.
Nový člen představenstva bude mít vedle strategického řízení společnosti na starosti například rozvoj obchodní strategie, vyhledávání příležitostí ke zvyšování efektivity, finanční a personální řízení nebo reprezentaci společnosti při jednáních se zdravotními pojišťovnami, obchodními partnery a akcionářem.
"Součástí přihlášek byly mimo jiné základní teze a vize koncepce a organizace zdravotnictví. Vybraný uchazeč bude odpovědný za strategické řízení společnosti a bude se významně podílet na koordinaci a rozvoji celé sítě krajských zdravotnických zařízení," uvedl Lechmann.
Předsedou holdingu je od 2. června bývalý místopředseda představenstva Jiří Řezníček. Pozici místopředsedy od začátku června zastává Marian Tomášik a novým členem představenstva se stal náchodský starosta Jan Birke (Jan Birke za Náchod). Řezníček byl vedením holdingu dočasně pověřen 18. května po rezignaci předsedy představenstva Tomáše Halajčuka. O tři dny později Halajčuk zemřel.
Zdravotnický holding v regionu zastřešuje krajské nemocnice. Královéhradecký kraj je vlastníkem nemocnic v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Rychnově nad Kněžnou, součástí jsou také nemocnice v Novém Bydžově a Broumově.