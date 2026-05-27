Do letního provozu v Krkonoších vstupují další lanovky,sezona začíná ve Sv.Petru

Do letního provozu v Krkonoších vstupují další lanovky. V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn v sobotu nynější provoz na Medvědíně rozšíří šestisedačková lanovka ve Svatém Petru na Pláně. ČTK o tom dnes informovali zástupci špindlerovského skiareálu. V letním provozu je už také lanovka na Černou horu nebo na Sněžku.
Lanovka ve Svatém Petru je jedním z hlavních výchozích bodů pro turistiku, cyklistiku i letní výlety v Krkonoších.
"Areál Svatý Petr zahajuje letní provoz. Svatý Petr není jen zimní destinací. Léto v Krkonoších má úplně jinou atmosféru. Návštěvníkům nabízíme místo, kde si užijí výhledy, turistiku, rodinný program i relax během jednoho dne," uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.
Lanovka ve Svatém Petru přepraví návštěvníky do nadmořské výšky téměř 1200 metrů. Od 30. května do 26. června bude v provozu od pátku do neděle. "Přidá se tak k další lanovce Medvědín, která navíc přechází od 29. května do denního provozu. O letních prázdninách budou v denním provozu obě dopravní zařízení," uvedl Hroneš. Po celou sezonu platí, že s platnou jízdenkou lanovky zdarma vyvezou ve Špindlerově Mlýně kola, kočárky, koloběžky. Více informací o provozu lanových drah a aktuálním programu je na www.skiareal.cz.
Na hřebeny Krkonoš se lze dostat denně také lanovkou z Pece pod Sněžkou a z Janských Lázní, zatím jen o víkendech pak také z Velké Úpy sedačkovou lanovkou Portášky. Víkendový provoz zahájí v červnu lanovka Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou, která se od 29. června dostane do denního provozu. Portášky rozšíří provoz na denní od 15. června. Kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu a sedačkové lanovky Portášky a Hnědý vrch jsou ve SkiResortu Černá hora - Pec. Ve SkiResortu jsou v provozu už i některé atrakce, jako je bobová dráha v Peci či lanové centrum.
Kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu je v každodenním provozu od 16. května. Do pravidelného denního letního provozu vstoupila 1. května také kabinová lanovka na Sněžku, která patří městu Pec pod Sněžkou.
V Orlických horách v Královéhradeckém kraji jsou lanovky v letím provozu zatím jen o víkendech, a to v Deštném, Říčkách a Orlickém Záhoří.