Do obecních voleb v Hradci Králové chce jít nové uskupení Salon republiky 21

Do podzimních komunálních voleb v Hradci Králové chce jít nové uskupení Salon republiky 21, v jehož čele bude nynější náměstkyně primátorky Ilona Dvořáková. Na druhém místě by měl být náměstek primátora z let 2010 až 2018 Jindřich Vedlich. ČTK to dnes řekla Dvořáková, která je jednou z iniciátorek vzniku nového volebního subjektu.
Na čelném místě kandidátky by mohl být nynější náměstek primátorky Adam Záruba, který ke konci března opustil uskupení Změna pro Hradec.
Salon republiky 21 bude podle Dvořákové cílit na zisk až deseti procent hlasů. Mezi jeho investiční priority bude patřit oprava Benešovy třídy na panelákovém sídlišti Moravské Předměstí, rekonstrukce historického Velkého náměstí či bytová výstavba v Severní zóně. Uskupení svým názvem odkazuje k první republice, kdy město pro mimořádný architektonický rozvoj získalo označení Salon republiky.
Dvořáková se do zastupitelstva v roce 2022 dostala za hnutí Rozvíjíme Hradec, které vede senátor Jan Holásek. Po volbách se hnutí Rozvíjíme Hradec stalo součástí radniční pětikoalice, kterou ještě tvořili koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Dvořáková se stala náměstkyní primátorky pro kulturu a cestovní ruch. Když na jaře 2023 čtyři strany koalice vypověděly hnutí Rozvíjíme Hradec koaliční smlouvu, zůstala Dvořáková na straně zbylé čtyřkoalice jako nezávislá.
Vedlich byl náměstkem hradeckého primátora pro investice a rozvoj v letech 2010 až 2018, a to za TOP 09. Ve volbách v roce 2018 kandidoval jako lídr uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti, které se ale do zastupitelstva nedostalo.
Zakladatel a dlouholetý lídr Změny pro Hradec Záruba ke konci března ve Změně po 16 letech skončil. "Rozešli jsme se v pohledu na další fungování Změny. Vycítil jsem, že již nemám další důvěru pro její zastupování ve veřejných funkcích," řekl ČTK Záruba. Uvedl to i s odkazem na letošní primární volby, v nichž s kandidaturou na post volebního lídra Změny pro Hradec a Zelených neuspěl. Ke kandidatuře za Salon republiky 21 uvedl, že tato možnost je v jednání.
O post v čele Hradce Králové opět hodlá usilovat primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Lídrem hnutí ANO bude advokát Lukáš Fiedler. ANO volby v roce 2022 jasně vyhrálo ziskem 25 procent, ale skončilo v opozici. Lídrem Pirátů bude produkční pěveckého sboru Boni pueri a bývalý zastupitel Kamil Kubica. Kandidátku ODS povede manažer a současný hradecký radní Martin Soukup. Jan Holásek oznámil, že Rozvíjíme Hradec bude v komunálních volbách spolupracovat s novým hnutím Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby.