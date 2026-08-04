Do senátních voleb v H.Králové podalo kandidátku sedm subjektů, minule 11

Do senátních voleb v královéhradeckém volebním obvodu podalo kandidátku sedm subjektů. ČTK to dnes řekla Renáta Vaňková z hradeckého magistrátu. Jména kandidátů úřad nezveřejnil. Při posledních senátních volbách v roce 2020 v Hradci Králové bylo 11 kandidátů. Dnes v 16:00 uplynula lhůta pro podání kandidáte. Nyní začne kontrola kandidátních listin, což je zároveň lhůta pro odstranění případných závad.
První kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října společně s volbami komunálními. Případné druhé kolo senátních voleb bude 16. a 17. října. Hradecko je jedním ze tři volebním obvodů v Královéhradeckém kraji, kde se letos uskuteční senátní volby, dalšími jsou Rychnovsko a Trutnovsko.
Mandát senátora bude obhajovat předseda hnutí Rozvíjíme Hradec Jan Holásek. Kandiduje za subjekt "Jan Holásek - společný kandidát Našeho Česka, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradeckých patriotů a Volby pro město".
Podle zjištění ČTK bude bývalý ministr a někdejší hradecký primátor Martin Dvořák (STAN) kandidovat do Senátu za koalici Demokraté za Hradecko, která sdružuje STAN, Piráty, TOP 09, Stranu zelených a Hradecký demokratický klub (HDK). Jednatelka hradeckého výrobce klavírů Petrof Zuzana Ceralová Petrofová se o senátorský mandát bude ucházet jako nestraník za ODS, podporu má od lidovců. Za hnutí ANO bude v Hradci kandidovat náměstkyně hejtmana Jana Hůlková.
Nezávislou kandidátkou by měla být předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy a předsedkyně Zemědělského družstva Všestary na Hradecku Monika Nebeská. Lékař Vladimír Dryml kandiduje za ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie a Ivan Picek za SPD.
Holásek před šesti lety v senátních volbách na Královéhradecku ve druhém kole získal 70,23 procenta hlasů a druhý Jiří Mašek (ANO) dostal 29,76 procenta hlasů. Druhého kola voleb v roce 2020 se zúčastnilo 20,31 procenta voličů, v prvním hlasovalo 38,57 procenta. V prvním kole získal Holásek 16,91 procenta hlasů, druhý Mašek 19,51 procenta hlasů. V obvodu Hradec Králové usilovalo v roce 2020 o senátorský post 11 kandidátů.
Volební obvod číslo 45 Hradec Králové:
Název navrhujícího subjektu jméno a příjmení kandidáta roku 2026 jméno a příjmení kandidáta roku 2020
Jan Holásek - společný kandidát Našeho Česka, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradeckých patriotů a Volby pro město Jan Holásek
Demokraté pro Hradecko (koalice STAN, Česká pirátská strana, TOP 09, Strana zelených, Hradecký demokratický klub) Martin Dvořák
nezávislý kandidát Monika Nebeská Jaroslav Malý
ANO 2011 Jana Hůlková Jiří Mašek
ODS Zuzana Ceralová Petrofová (nestraník) Pavel Staněk
Svoboda a přímá demokracie (SPD) Ivan Picek Markéta Pakandlová
ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie Vladimír Dryml
KDU-ČSL Jan Čáp
Hradecký demokratický klub Jan Holásek
KSČM Lubomír Štěpán
Piráti Pavel Vacek
Trikolóra Petr Brábník
nezávislý kandidát Igor Indrák
Pro zdraví Vladimír Dryml
Zdroj: politické strany, Magistrát Hradec Králové