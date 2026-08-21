Do senátních voleb v obvodu H. Králové úřad zaregistroval všech sedm kandidátů

Autor: ČTK
  11:33aktualizováno  11:33
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Magistrát Hradce Králové dnes zaregistroval všech sedm přihlášených kandidátů do říjnových senátních voleb v obvodu Hradec Králové. Vyplývá to z informací na úřední desce magistrátu. Při posledních senátních volbách v roce 2020 v obvodu kandidovalo 11 lidí. Mandát senátora bude obhajovat předseda hnutí Rozvíjíme Hradec Jan Holásek. Kandiduje za subjekt nazvaný Jan Holásek - společný kandidát Našeho Česka, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradeckých patriotů a Volby pro město.

O post senátora za Hradecko bude usilovat také bývalý ministr a někdejší hradecký primátor Martin Dvořák (STAN). Kandiduje za koalici Demokraté pro Hradecko, která sdružuje STAN, Piráty, TOP 09, Stranu zelených a Hradecký demokratický klub (HDK). Prezidentka hradeckého výrobce klavírů Petrof Zuzana Ceralová Petrofová se o senátorský mandát bude ucházet jako nestraník za ODS, podporu má od lidovců. Za hnutí ANO bude v Hradci kandidovat náměstkyně hejtmana Jana Hůlková.

Nezávislou kandidátkou bude předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy a předsedkyně Zemědělského družstva Všestary na Hradecku Monika Nebeská. Lékař Vladimír Dryml kandiduje za stranu ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie. Dryml byl senátorem za Hradecko v letech 2008 až 2014, a to za SOCDEM. Za SPD bude kandidovat hradecký zastupitel Ivan Picek.

Holásek před šesti lety v senátních volbách na Královéhradecku ve druhém kole získal 70,23 procenta hlasů a druhý Jiří Mašek (ANO) dostal 29,76 procenta hlasů. V prvním kole voleb získal Holásek 16,91 procenta hlasů a Mašek 19,51 procenta hlasů.

Termín pro registraci nebo případné odmítnutí kandidátních listin mají úřady do 21. srpna. První kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října společně s volbami komunálními. Případné druhé kolo senátních voleb bude 16. a 17. října.

Hradecko je jedním ze tři volebním obvodů v Královéhradeckém kraji, kde se letos uskuteční senátní volby, dalšími jsou Rychnovsko a Trutnovsko.

Volební obvod číslo 45 Hradec Králové:

Název navrhujícího subjektu jméno a příjmení kandidáta 2026 jméno a příjmení kandidáta 2020

Jan Holásek - společný kandidát Našeho Česka, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradeckých patriotů a Volby pro město Jan Holásek

Demokraté pro Hradecko (koalice STAN, Česká pirátská strana, TOP 09, Strana zelených, Hradecký demokratický klub) Martin Dvořák

ANO 2011 Jana Hůlková Jiří Mašek

ODS Zuzana Ceralová Petrofová (nestraník) Pavel Staněk

Svoboda a přímá demokracie (SPD) Ivan Picek Markéta Pakandlová

nezávislý kandidát Monika Nebeská

ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie Vladimír Dryml

KDU-ČSL Jan Čáp

Hradecký demokratický klub (s podporou TOP 09, Změny pro Hradec, hnutí Senátor 21, Volby pro město, Liberálně ekologické strany a Zelených) Jan Holásek

KSČM Lubomír Štěpán

Piráti Pavel Vacek

Trikolóra Petr Brábník

Pro zdraví Vladimír Dryml

nezávislý kandidát Igor Indrák

nezávislý kandidát Jaroslav Malý

Zdroj: politické strany, Magistrát Hradec Králové

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