Do Senátu v obvodu Hradec Králové bude kandidovat Zuzana Ceralová Petrofová

Do Senátu v obvodu Hradec Králové bude v podzimních volbách kandidovat jednatelka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová. O senátorský mandát se bude ucházet jako nestraník s podporou ODS. Ceralová Petrofová to dnes řekla ČTK s tím, že o možné podpoře od KDU-ČSL a TOP 09 se jedná. Mandát senátora na Hradecku hodlá obhájit Jan Holásek, který před šesti lety uspěl jako kandidát Hradeckého demokratického klubu. Kandiduje také bývalý ministr pro evropské záležitosti a bývalý hradecký primátor Martin Dvořák (STAN). Volby se konají v říjnu.
"Chtěla bych, aby byl v Parlamentu více slyšet hlas podnikatelů, kteří vytvářejí hodnoty této země," řekla Ceralová Petrofová. Ač si je vědoma, že Senát nemá exekutivní pravomoce, chtěla by podle svých slov také pomoci řešit problémy regionů, například v infrastruktuře, vzdělávání a kultuře.
Ceralová Petrofová je představitelkou páté generace rodiny Petrofů. Historie královéhradecké firmy Petrof, která je předním evropským výrobcem klavírů a pianin, sahá do roku 1864. Ceralová Petrofová v čele firmy, jejíž tržby předloni činily 161 milionů korun, stojí od roku 2004.
Holásek dříve na facebooku oznámil, že bude mít v senátorských volbách podporu od hnutí Rozvíjíme Hradec, uskupení Hradečtí Patrioti, od hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby a od hnutí MY pardubického hejtmana Martina Netolického. Martin Dvořák má podporu Hradeckého demokratického klubu (HDK), Pirátů a Zelených.