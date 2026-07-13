Do soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje se přihlásilo 26 staveb

O letošní titul Stavba roku Královéhradeckého kraje se utká 26 staveb. Mezi přihlášenými projekty jsou stavby občanské vybavenosti, dopravní a technická infrastruktura, rekonstrukce, zdravotnická a sociální zařízení, školské objekty, kulturní instituce i rezidenční stavby. ČTK o tom informovali zástupci hejtmanství. Do soutěže mohly být přihlášeny stavby hotové, zkolaudované či uvedené do zkušebního provozu od 1. ledna 2023 do 31. května 2026.
"Jednotlivé projekty bude posuzovat a hodnotit odborná porota. Ocenění převezmou zástupci staveb při slavnostním vyhlášení, které se uskuteční na podzim," uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.
V letošním 23. ročníku se o titul Stavba roku Královéhradeckého kraje uchází například Lůžkový hospic pro Hradecko s odlehčovací službou ve Stěžerách u Hradce Králové, novostavba pavilonu A Oblastní nemocnice Jičín, zmodernizovaná nemocnice v Rychnově nad Kněžnou nebo přístavba domova seniorů v Nové Pace na Jičínsku. Z dopravních staveb je přihlášená třeba nová hradecká křižovatka Mileta, oprava Bílého mostu ve Špindlerově Mlýně nebo letos dokončený cyklookruh okolo vodní nádrže Rozkoš u České Skalice na Náchodsku.
Soutěž se koná ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví RSS Hradec Králové.
V minulém - 22. ročníku soutěže hodnotila porota 13 staveb. Stavbou roku se staly Apartmány Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou v Krkonoších. Ocenění získala i obnova takzvaných polských mostů na silnici mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem.