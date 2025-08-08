Po loňské premiéře Broumov opět hostí inscenaci, která vznikla k 20. narozeninám Agentury pro rozvoj Broumovska.
Komorní Dobré dílo pojednává o historii (nejen) Broumovska a připomíná život a dílo Sigismunda Ludvíka Boušky, Jana Anastáze Opaska, Josefa Škvoreckého, Karla Kryla či Marie Stryjové. V ansámblu se objeví profesionální i místní amatérští herci.
Inscenaci uvedou v Opatských sálech broumovského kláštera ještě v pátek 8. srpna a v sobotu 9. srpna vždy v 19 hodin, 10. srpna hrají ve 14 hodin.