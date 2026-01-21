Z bioplynové stanice unikly tisíce kubíků tekutého hnojiva, do potoků se nedostalo

Z bioplynové stanice v Dobrušce na Rychnovsku ve středu ráno unikly tisíce metrů krychlových tekutého hnojiva. Hasiči postavili provizorní hráze z hlíny a povodňových pytlů, aby se takzvaný digestát z kravského hnoje a zbytků krmiv nedostal do povrchových vod.
Hasiči zasahují u uniklého digestátu z bioplynové stanice v Dobrušce. (21....

Hasiči zasahují u uniklého digestátu z bioplynové stanice v Dobrušce. (21. ledna 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Největší tuzemský producent biometanu sídlí na okraji Dobrušky.
Společnost ZD Dobruška na odčerpání uniklého hnojiva nasadila asi 20 fekálních cisteren. Životní prostředí by podle podniku nemělo být ohroženo. Hnojivo z nádrže uniklo přes vadný ventil na sousední pole.

„Odešel ventil, šlo o skrytou vadu materiálu. Únik již je zastaven,“ uvedl ředitel ZD Dobruška Ladislav Kocourek.

Hasiči, kteří měli na místě asi deset kusů techniky, zásah před polednem ukončili a místo předali zemědělskému podniku.

Množství uniklého hnojiva hasiči původně odhadli na 5000 metrů krychlových, skutečnost podle Kocourka byla na úrovni 3000 až 4000 metrů krychlových. Zhruba polovinu digestátu se podniku totiž podařilo přečerpat do vedlejší prázdné nádrže.

Hasiči zasahují u uniklého digestátu z bioplynové stanice v Dobrušce. (21. ledna 2026)
V době úniku, který zaměstnanci zjistili před 07:00, byla nádrž téměř plná. Hnojivo uniklé na pole vedle nádrže postupně steklo do okolních stok. Z nich je zemědělci začali čerpat fekálními vozy a rozvážet na jiná pole.

„S technikou nám pomohlo asi deset okolních zemědělských podniků, za což jim moc děkujeme. Ze stok čerpáme rychleji, než do nich přitéká, dále již nic nepostupuje,“ řekl Kocourek. Odhadl, že uniklé hnojivo by zemědělci měli na okolní pole vyvozit ještě dnes.

Zmrzlá půda podle hasičů zabránila prosáknutí hnojiva do hloubky. Hnojivo tak podle Kocourka do podzemních vod neproniklo. Hráze na stokách hasiči udělali z nahrnuté zeminy, použili i povodňové pytle.

„Cílem je zabránit tomu, aby se digestát dostal dál do povrchových vod. Další likvidace digestátu bude na firmě,“ uvedla mluvčí hasičů Zuzana Strouhalová. Na místo dorazili zástupci České inspekce životního prostředí.

Plyn z kejdy až do sporáků. Dobrušská bioplynka je už zapojená v síti distributorů

Bioplynovou stanici na výrobu elektřiny a tepla vybudovala zemědělská společnost ZD Dobruška v roce 2012. V letech 2022 až 2024 ji nákladem 120 milionů korun rozšířila a modernizovala i na výrobu biometanu. V minulé topné sezoně začala stanice dodávat biometan do distribuční plynárenské sítě. Hnojivo je vedlejším produktem stanice.

V pondělí se stala jiná havárie u Podmyč na Znojemsku, kde mohlo z protržené jímky uniknout až 3000 metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů, část do Dyje.

