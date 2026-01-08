Traktor vjel na zamrzlý rybník u Dobrušky, téměř celý zmizel pod ledem

Podle policie se traktor propadl už ve středu. Majitel požádal hasiče o technickou pomoc až ve čtvrtek ráno. Výzvu dostali v 8:39.
Traktor pod ledem zmizel téměř celý, ukazují fotografie, které hasiči zveřejnili. Nad hladinou zůstaly pouze čelní maska traktoru a čelní nakladač s radlicí.
„Jde o stroj zhruba o hmotnosti 1 až 1,5 tuny. Potápěči ve vodě ukotvili traktor, poté jsme ho vytáhli jeřábem, stroj jsme navíc jistili navijákem z cisterny,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Zuzana Strouhalová.
Před polednem hasiči dostali traktor na břeh. „Během vyprošťování došlo k lehkému úniku provozních kapalin, které jsme zasypali sorpčním činidlem,“ napsali hasiči na síti X.
Rybník je v soukromém majetku, traktor patří dalšímu majiteli. „Případ neevidujeme, vlastník traktoru si poškodil svůj majetek,“ sdělila mluvčí rychnovské policie Andrea Muzikantová.
„Byl to nešikovný brigádník. Pán, kterému traktor patří, mi pomáhal na zahradě, chtěl si zkrátit cestu a neodhadl situaci. Traktor se potopil, on se stihl dostat z vody,“ řekla pro iDNES.cz žena, k jejímuž domu rybník patří.
Na místě zasahovaly jednotky profesionálních hasičů z Rychnova nad Kněžnou a Dobrušky, hasiči potápěči přijeli z centrální stanice Hradec Králové.
V letošní zimě nejde v Česku o první pod led propadlý pracovní stroj. V úterý se na zamrzlém Lipně u přívozu ve Frymburku na Českokrumlovsku potopila pracovní čtyřkolka, která na přehradě připravovala bruslařskou magistrálu. Nikdo se při nehodě nezranil.
6. ledna 2026