Další krok k odvolání Doksanského z hradeckého hokeje. Zbytečné politikum, tvrdí poslanec

Pro usnesení hlasovali koaliční zastupitelé a zastupitelé za opoziční Rozvíjíme Hradec. Členové z opozičních hnutí ANO a SPD se hlasování zdrželi.
Doksanský před hlasováním uvedl, že respektuje vůli zastupitelstva, a že celou věc považuje za zbytečné politikum. Dříve však věc označil za politickou mstu primátorky a vedení města za jeho působení ve Sněmovně a kritická vystupování na jednáních zastupitelstva.
Pokud valná hromada klubu Doksanského odvolá, na jeho místo by měla zvolit opozičního zastupitele Petra Nebeského (Rozvíjíme Hradec), schválili zastupitelé. Zastupitel Kamil Podroužek (za HDK) k tomu uvedl, že hnutí ANO náhradníka za Doksanského do představenstva klubu nenavrhlo. Podle předsedy zastupitelského klubu ANO Lukáše Fiedlera hnutí nikoho nenominovalo proto, že změny krátce před komunálními volbami nepovažuje za vhodné.
Doksanský je členem představenstva klubu od roku 2023, předtím od roku 2019 zasedal v dozorčí radě. Klub vlastní rovným dílem město a prodejce zahradní techniky Mountfield.
Odvolání Doksanského z představenstva klubu koaliční zastupitelé schválili na dubnovém zasedání. Učinili tak na návrh zastupitele Podroužka, který jej zdůvodnil Doksanského působením ve Střední škole Sion High School, která měla zhruba před čtyřmi lety s některými studenty a jejich rodiči spory o školné. „Klub má významnou mládežnickou základnu, v jeho představenstvu by tedy neměl být nikdo, pro koho jsou děti a studenti jen nástrojem zisku,“ uvedl v návrhu Podroužek.
Obvinění z neoprávněného vymáhání školného po studentech Doksanský označil za nepravdivá. Zastupitelstvo by podle něj nemělo být porotou, která by měla obvinění posuzovat. Dříve uvedl, že jím vedené školy Sion za čtvrt století existence měly až tisíce spokojených studentů a jejich rodičů. Snahy o jeho odvolání z vedení hokeje označil za „žabomyší války ukřivděných lidí“.
Koaliční zastupitelé také v lednu doporučili radním města odvolat Doksanského z komise městské rady pro výchovu a vzdělávání. Doksanský v únoru na členství v komisi sám rezignoval. Zdůvodnil to pracovním vytížením po zvolení poslancem, jímž se stal loni v říjnu. Ze stejného důvodu v květnu rezignoval na členství v komisi pro cestovní ruch. ČTK řekl, že v letošních komunálních volbách do zastupitelstva města kandidovat nebude.
Zastupitelé o Doksanského škole diskutovali již na minulých zasedáních. Na březnovém a dubnovém jednání s Doksanského kritikou vystoupili dva rodiče, kteří měli se školou spory kvůli školnému. Doksanský jejich vystoupení označil za snůšku manipulací a lží. „Oproti tomu stojí desítky rodičů, kteří říkají jiné příběhy,“ uvedl.
Doksanského škola chtěla po některých studentech doplatky školného, rodiče to odmítali s tím, že o částkách nevěděli. Některým žákům maturitního ročníku proto škola přerušila výuku. Z vyjádření úřadů z jara 2022 vyplynulo, že šlo o nezákonný postup. Škola nakonec studenty k maturitě připustila. Sociální stipendijní program se sníženým školným, ohledně jehož pravidel spor vznikl, pak škola zrušila.
V Hradci Králové vládne koalice čtyř subjektů, a to koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyři strany koalice mají 18 mandátů, většinu v 37členném zastupitelstvu opírají o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO.