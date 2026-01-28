Kauzy poslance probublaly na radnici Hradce, opozičník čelil návrhům na odvolání

Dvě kauzy kolem poslance Denise Doksanského (ANO) v úterý odpoledne prosákly i do diskuse městských zastupitelů Hradce Králové. Šéf škol Sion čelil hned dvěma návrhům na odvolání. O jeho vystoupení z vedení společnosti Mountfield HK se nakonec nehlasovalo. Jeho možným odvoláním z komise pro výchovu a vzdělávání se městští radní budou zabývat 10. února.
Hradecký opoziční zastupitel a nyní i poslanec Denis Doksanský (ANO) na snímku z roku 2022

K odstoupení z čela komise pro výchovu a vzdělávání nejprve Denise Doksanského vyzval někdejší prorektor Univerzity Hradec Králové Pavel Vacek (Piráti). O jeho vystoupení z představenstva společnosti Mountfield HK pak žádal i zastupitel Kamil Podroužek (HDK).

O potížích s vystěhováním Doksanského soukromé školy Sion z městských prostor i vymáháním doplatků za studium pod hrozbou nepřipuštění k maturitě se v Hradci vědělo už pět let, nyní to znovu připomněla některá média.

A protože se Doksanský během svých prvních tří hradeckých zastupitelských let stal zdaleka nejviditelnějším a nejčastěji vystupujícím opozičníkem, téměř bez přestání brnká na nervy většině koaličních zastupitelů.

„Je to ostuda Hradce“

„Je něco naprosto odpudivého a lidsky nepřijatelného, když si někdo vezme studenty jako rukojmí, aby získal nějaké platby, které byly bůhvíjak vymáhány. To je natolik odpudivé, že ten člověk podle mého soudu tady neměl vůbec zasedat, je to ostuda Hradce, tohoto zastupitelstva, dokonce i ostuda hnutí ANO,“ vrátil se zastupitel Pavel Vacek (Piráti) k údajnému vymáhání školného.

Na svém pirátském kolegovi Aleši Dohnalovi, který rezignoval na politické funkce po přistižení za řízení pod vlivem alkoholu, Vacek ilustroval, jak by měl Denis Doksanský naložit s funkcí předsedy komise pro výchovu a vzdělávání:

„K tomu samému vyzývám pana Doksanského, pokud má ještě trochu cti v těle. Takové věci, co tady nadrobil a jak lže do očí faktům, je pro mě něco naprosto nepřijatelného a nepochopitelného. Člověk s jeho morálním profilem nemá ve školství co dělat,“ promluvil emotivně Vacek.

Jen mediální bublina?

Doksanský se teprve učí poslaneckým zvyklostem a zatím mu patří pouze post místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti. Ředitel škol Sion potvrdil, že o rezignaci přemýšlí již od podzimních voleb, ale vyloučil jakoukoli souvislost s propíraným tématem na jeho škole.

Exnáměstek se nemusí omlouvat zastupiteli za výrok, že jeho škola dluží

„V těchto školách za 25 let existence byly stovky až tisíce spokojených studentů i jejich rodičů a je o ně obrovský zájem i nyní. Studenti tam jsou skutečně spokojení a dosahují skvělých výsledků. Ta obvinění jsou jen mediální bublina, jsou zcela nesmyslná a lživá. My bychom byli schopní je velice snadno vyvrátit, ale v tom mediálním prostoru nemá smysl něco takového probírat,“ upozornil Denis Doksanský.

„Není nejmenší důvod, abych se cítil vinen a chodil kanálem. Je obrovské množství rodičů, kteří zažívají úplně něco jiného než malý počet těch, kteří tuto kauzu vyrobili. Na post se chystám rezignovat, aby to převzal jeden z kolegů, který bude kandidovat do zastupitelstva v dalším období,“ řekl Doksanský.

„Nedráždi kobru“

Konflikt se kvůli školnému strhl i minulý týden v předsálí sněmovny mezi dvěma čerstvými poslanci - Denisem Doksanským a Matějem Hlavatým (STAN).

Opozičník v Hradci žaluje bývalého zastupitele za výrok, že škola dluží

„Upřímně jsem nečekal, že když půjdu do předsálí, poslanec Doksanský za mnou přiběhne a začne mi vyhrožovat kvůli tomu, že jsem na něj podal interpelaci. Řekl mi, že dráždím hada bosou nohou – prý ne hada, ale kobru. Zeptal jsem se ho, zda to mám brát jako vyhrožování. Odpověděl, že mám másla na hlavě už takhle dost. Znovu jsem se ho zeptal, zda to mám chápat jako vyhrožování. Pokračoval slovy, že budu litovat,“ popsal na Facebooku jednatřicetiletý starosta Tetína na Jičínsku.

„Pan poslanec Doksanský za mnou přišel a omluvil se mi. Dohodli jsme se, že mezi sebou budeme komunikovat slušně. Jeho omluvu přijímám,“ doplnil poté.

Americký investor haly

Další úterní výzvu k odstoupení Denise Doksanského - tentokrát z představenstva hokejového klubu Mountfield HK - inicioval zastupitel a advokát Kamil Podroužek. Spouštěčem se staly námitky poslance proti uvažované stavbě tréninkové hokejové haly v malšovické lokalitě Zámostí, kde se před mnoha lety mělo stavět fotbalové tréninkové zázemí, ale vybudoval se pouze podchod pod druhý silničním okruhem.

S nápadem nové haly přišel soukromý investor Tim Lenihan - nadšený americký amatérský hokejista a jeden z organizátorů charitativního turnaje veteránů Retro Hockey Cup. Plány Američana, který se v Hradci Králové zabydlel i s rodinou, našly velkou oporu v Komisi místní samosprávy i ve vedení města, ale dočasně narazily na námitky obyvatel Zámostí, kde žije i Denis Doksanský.

„Denis není osobou na svém místě. Na jedné straně gratuluje mladým hokejistům k jejich úspěchům na mistrovství světa a vedle toho podává opravné prostředky proti výstavbě hokejové haly a je osobou, která brání tomu, aby se v Hradci hokej rozvíjel,“ vyzval poslance k rezignaci na post v hokejovém představenstvu Podroužek.

Rušil by hvizd rozhodčích

„Kamile, tvé každoměsíční morální promluvy vůči mně většinou nemají ten reálný základ. Moje role v představenstvu hokejového klubu nesouvisí s touto halou, protože to není projekt klubu, ale soukromého investora, o kterém jsem se dozvěděl přes ostatní sousedy,“ohradil se Doksanský.

„O projektu jsme netušili a investor s námi o té věci nehovořil. Proto jsme museli podat námitky, abychom se dozvěděli informace. Jasně jsme řekli, za jakých podmínek bychom si dovedli představit, aby tam ten projekt mohl být. Není to nic proti hale a rozhodně nejsem jediný,“ uvedl dále Doksanský, aniž by upřesnil, jaká konkrétní rizika při provozu haly v Zámostí spatřuje.

Udělala to za něj až primátorka Pavlína Springerová (HDK), jež je s věcí obeznámená. „Námitka podjatosti, kterou jste dali, je čistě obstrukční mechanismus. Využíváš obstrukce k tomu, abyste brzdili rozvoj sportu. Pan kolega namítal, že ho bude rušit provoz rolby, nárazy puku do mantinelu a hvizd rozhodčích,“ doplnila primátorka.

Hlasování hradeckého zastupitelstva o odvolání poslance vládního hnutí ANO z komise pro výchovu a vzdělávání prošlo nejtěsnější většinou 19 hlasů a rada města jej může odvolat na nejbližším zasedání 10. února.

Návrh na hlasování o budoucnosti Denise Doksanského v představenstvu Mountfield HK pak stáhl Kamil Podroužek. Podle všeho se však budoucnost politika v hokejovém představenstvu bude znovu projednávat na nejbližším jednání zastupitelů.

Olomoucké muzeum láká na výstavu italského barokního malířství Idea Krásy

