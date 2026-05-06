Projekt seniorského domu v Jičíně převzala Penta, konkurence neuspěla

Penta počítá s demolicí obou stávajících budov. Na jejich místě vznikne centrum se 140 lůžky pro seniory, bude jich o dvacet víc, než plánoval původní investor.
Dvě budovy bývalého vojenského areálu u výpadovky na Semily koupila SeneCura od města v roce 2018. O tři roky později zahájila rekonstrukci s cílem umístit sem domov pro seniory a osoby trpící Alzheimerovou chorobou. Původně mělo být hotovo do dvou let. Na konci roku 2022 však investor kvůli inflaci a zdražení stavebních prací projekt zastavil. SeneCura se dostala do finančních potíží a své nemovitosti rozprodala.
Do hry tak vstoupila Penta. „Zajistí potřeby péče o seniory v Jičíně a přilehlém okolí i do budoucna, kdy nás čeká velký nárůst seniorů vyžadujících čtyřiadvacetihodinovou péči,“ řekl místostarosta Petr Hamáček (KDU-ČSL).
Skupina má vlastní síť nemocnic a v České republice provozuje desítky domovů pro klienty s demencí. Stejný typ sociálního zařízení bude také v Jičíně.
„Půjde o klasický domov se zvláštním režimem se zvažovanou kapacitou 140 lůžek a dalšími dvaceti lůžky odlehčovací služby. Jičínu a jeho okolí kapacity pobytových i odlehčovacích služeb dlouhodobě chybí. Ostatně také Královéhradecký kraj už dlouho uvádí potřebu nových kapacit, proto chceme na původní záměr výstavby navázat,“ řekl MF DNES mluvčí Penta Hospitals Vladislav Podracký.
Prodej původních kasáren loni v dubnu schválil antimonopolní úřad. Zastupitelé Jičína v březnu odsouhlasili dohodu o narovnání práv s novým vlastníkem. Ten se ve smlouvě zavazuje, že zahájí demolici dvou kasárenských budov nejpozději do konce letošního roku.
„Dále má firma stanoven termín, že do jednoho roku ode dne účinnosti této dohody musí získat stavební povolení na domov pro seniory. Do tří let od stavebního povolení pak musí získat kolaudační rozhodnutí na provoz zařízení,“ prozradil mluvčí jičínské radnice Jan Jireš. Součástí dohody jsou sankce, pokud by investor nedodržel podmínky.
Náklady do stovek milionů
Podle Vladislava Podrackého půjdou náklady na demolici a stavbu nových objektů do stovek milionů korun. „Pokud vše půjde, jak má, předpokládáme zahájení provozu v roce 2029,“ naznačil mluvčí Penta Hospitals.
SeneCura přitom původně uvažovala o rekonstrukci starých budov. Už v jejím průběhu se však ukázalo, že jsou v mnohem horším stavu, než projektanti předpokládali. Město bude moci promluvit do podoby novostavby. Ve smlouvě je klauzule, že investor musí projektovou dokumentaci minimálně dvakrát projednat s městem i se zástupci kraje.
Vedení města věří, že tentokrát se projekt podaří dotáhnout. „Penta je pro mě zárukou, že projekt bude beze zbytku naplněn. Jičín tím také definitivně vyřeší osud dvou velkých opuštěných budov,“ sdělil místostarosta Petr Hamáček.
Pokud by do hry nevstoupila Penta, město by pravděpodobně muselo domov pro seniory postavit samo.
„Jičín potřebuje zvýšit kapacitu v zařízeních pro seniory, což vyplývá z demografického vývoje. Kdyby nebylo této soukromé investice, musel by Jičín vybudovat zařízení z veřejných peněz,“ upozornil Jan Jireš.
Zatímco stavbu domova pro seniory provázejí problémy, ve zbytku vojenského areálu vznikla nová desetihektarová čtvrť s 52 parcelami pro rodinné a bytové domy. Město do infrastruktury investovalo 274 milionů korun. Prvních pět parcel pro stavbu rodinných domů prodalo začátkem roku, zbytek pozemků půjde do veřejné dražby.
Původní kasárna vznikla v roce 1887. Po sametové revoluci chátrala. Město armádní areál získalo mezi lety 2000 a 2006. V letech 2012 a 2013 šla většina budov k zemi, rok nato radnice vypsala urbanisticko-architektonickou soutěž na podobu nové čtvrti.